Kuba počinje da se oporavlja od energetske krize i velikih nestanaka struje

Kuba je danas počela da obnavlja svoju energetski sistem, dan pošto je još jedan kolaps cele mreže u čitavoj zemlji ostavio milione ljudi bez struje po treći put ovog meseca.

Oko 72.000 korisnika u Havani, među kojima je pet bolnica, ponovo je dobilo struju rano jutros, prema izveštaju državnog Električnog sindikata i Ministarstva energetike i rudarstva.

U Havani i provincijama Matanzas i istočni Olgin, uspostavljeni su lokalni energetski mikrosistemi za snabdevanje najvažnijih centara.

Kuba se trenutno suočava sa velikom energetskom krizom, delom zbog kvarova zastarele mreže električnih centrala i mreže, ali i zbog blokada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) – predsednik Donald Tramp je u januaru upozorio na kaznene carinske tarife za svaku zemlju koja prodaje ili snabdeva Kubu naftom.

Trampova administracija zahteva da Kuba oslobodi političke zatvorenike i krene ka političkoj i ekonomskoj liberalizaciji u zamenu za ukidanje sankcija, a on je pomenuo i mogućnost „prijateljskog preuzimanja Kube“.

Predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel je izjavio da zemlja nije dobijalo naftu od stranih dobavljača tri meseca, dok ona sama proizvodi jedva 40 odsto goriva koje joj je potrebno.

Svakodnevne nestašice struje imaju značajan uticaj na stanovništvo čiji je život poremećen skraćenim radnim vremenom, nemanjem struje za kuvanje i oštećenjem kućnih aparata kada struja napokon stigne.

Kubanski elektroenergetski sindikat, podređen Ministarstvu energetike i rudarstva, saopštio je da je potpuno isključenje energetskog sistema uzrokovano neočekivanim gašenjem proizvodne jedinice u termoelektrani Nuevitas u provinciji Kamaguej. Nije naveden uzrok tog kvara.

Prethodni opšti nestanak struje u čitavoj zemlji u ponedeljak je trajao nekoliko dana dok se uspostavio sistem.

Prodaja goriva za vozila je ograničena, avio-kompanije su obustavile letove ili smanjile njihovu učestalost, a na mnogo mesta je skraćeno radno vreme.

Tramp mesecima tvrdu da je kubanska vlada na ivici pada.

Prethodni put kada je kubanska električna mreža kolabirala, Tramp je novinarima rekao da veruje da će uskoro imati „čast da osvoji Kubu“.

(Beta)

