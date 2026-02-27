Kuba tvrdi da su osobe koje je ubila na gliseru pokušavale da se infiltriraju iz SAD

Kubanska vlada je saopštila da su desetorica putnika glisera koji su otvorili vatru na njene vojnike bili naoružani Kubanci koji žive u SAD i koji su pokušali da se infiltriraju na ostrvo i pokrenu terorizam.

Ova objava je usledila nekoliko sati pošto je Kuba saopštila u četvrtak da su njeni vojnici ubili četiri osobe i ranili šest drugih na gliseru registrovanom na Floridi koji je ušao u kubanske vode i otvorio vatru na vojnike, ranivši jednog kubanskog oficira.

Kubanska vlada je saopštila da većina od 10 ljudi na brodu „ima poznatu istoriju kriminalnih i nasilnih aktivnosti“.

Američki državni sekretar Marko Rubio je ranije rekao novinarima da je obavešten o tome i da SAD prikupljaju informacije da bi utvrdile da li su žrtve američki državljani ili privremeni stanovnici.

„Razne službe američke vlade pokušavaju da identifikuju elemente priče koji nam možda sada nisu dostavljeni“, rekao je Rubio na ostrvlju Sent Kits gde je bio na regionalnom samitu sa karipskim liderima.

Kubanska vlada je identifikovala dvojicu putnika kao Amijaila Sančeza Gonzaleza i Leordana Enrikea Kruza Gomeza koje kubanske vlasti traže „na osnovu njihovog učešća u promociji, planiranju, organizovanju, finansiranju, podršci ili izvršenju akcija sprovedenih na teritoriji Kube ili u drugim zemljama u vezi sa terorističkim aktima“.

Vlada je saopštila da je uhapsila Dunijela Ernandeza Santosa, dodajući da je on „poslat iz Sjedinjenih Država da garantuje prijem naoružane infiltracije koja je priznala svoje postupke“.

Kubanska vlada je saopštila da je dobila detalje o putnicima od osumnjičenih pritvorenih posle pucnjave.

Identifikovano je sedam od 10 putnika, uključujući Konrada Galinda Sariola, Hosea Manuela Rodrigeza Kastelja, Kristijana Ernesta Akostu Gevaru i Roberta Alvareza Avilu.

U četvrtak je zamenik kubanskog ministra spoljnih poslova Karlos Fernandez de Kosio rekao da je kubanska vlada pogrešno identifikovala Roberta Azkoru Konsuegru kao jednog od putnika i da Azkora nije bio na brodu.

Kubanska vlada je saopštila da je jedan od četvorice poginulih bio Mišel Ortega Kazanova.

„Istražni proces se nastavlja dok se činjenice u potpunosti ne razjasne“, navodi se u saopštenju kubanskog ministarstva.

Misael Ortega Kazanova, brat Mišela Ortege Kazanove, rekao je za Asošijejted pres da oplakuje smrt svog brata, ali je izrazio žaljenje što je on upao u „opsesivnu i đavolsku“ akciju za slobodu Kube.

Napomenuo je da je njegov brat, vozač kamiona i američki državljanin koji je živeo više od 20 godina u SAD, imao ženu, majku, dve sestre od kojih jedna živi na Kubi i ćerku.

Dodao je o svom bratu i njegovim istomišljenicima: „Postali su toliko opsednuti da nisu razmišljali o posledicama niti o sopstvenim životima“.

Misael je rekao da ne prepoznaje nijedno od imena koje je kubanska vlada objavila.

DRžavni sekretar Rubio je odbio da nagađa šta se dogodilo, rekavši da bi to mogao biti „širok spektar stvari“ i da se SAD neće oslanjati isključivo na ono što su kubanske vlasti do sada rekle.

„Dovoljno je reći da je veoma neobično videti pucnjavu na otvorenom moru kao što je ta. To nije nešto što se dešava svaki dan. To se veoma dugo nije dešavalo sa Kubom“, rekao je Rubio.

Rekao je da i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD i Obalska straža SAD istražuju i naglasio da želi da proveri činjenice.

Rekao je da to nije bila operacija američke države i da „neće spekulisati o tome čiji je to gliser, šta su radili, zašto su bili tamo, šta se dogodilo“.

Jedan od onih koje je identifikovala kubanska vlada, Konrado Galindo Sariol, intervjuisan je u junu 2025. godine za „Marti Notisijas“, novinski sajt sa sedištem u SAD koji već dugo pozivana promenu vlasti na Kubi.

Galindo, koga je voditelj nazvao „legendom“ i bivšim političkim zatvorenikom, rekao je da želi da podrži Kubance da bi se oslobodili i dodao da protesti na Kubi u to vreme „nisu iskra koja će biti ugašena“.

„Vođe režima idu s kraja na kraj Kube pokušavajući da ublaže ono što uskoro dolazi jer… znaju da više nemaju vlast, da ne mogu ništa da urade povodom toga i traže načine da spreče širenje protesta u drugim delovima zemlje“, rekao je Galindo.

Državni sekretar SAD Rubio je rekao da je saznao za pucnjavu pre nego što je kubanska vlada objavila na društvenim mrežama, napominjući da SAD imaju „stalni kontakt“ s tom zemljom „na nivou Obalske straže“.

Ranije je kubansko Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo saopštenje u kojem je bilo malo detalja o pucnjavi, ali je napomenulo da je gliser bio 1,6 kilometara severoistočno od Kajo Falkones, kod severne obale Kube.

Vlada je dala registracioni broj čamca, ali Asošijejted pres nije mogao lako da je proveri jer registracije čamaca nisu javne u državi Florida.

Kancelarija američkog tužioca za Južni okrug Floride je saopštila da će tražiti odgovore „kroz sve dostupne pravne i diplomatske kanale“ i da su „činjenice nejasne i kontradiktorne“.

Potpredsednik SAD DŽ. D. Vens rekao je da ga je Rubio obavestio o i da Bela kuća prati situaciju.

„Nadam se da nije tako loše kao što se plašimo da bi moglo biti“, rekao je Vens.

Pucnjava preti da poveća tenzije između SAD i Kube. Posle svrgavanja predsednika Venecuele Nikolasa Madura, predsednik Donald Tramp i visoki zvaničnici administracije imaju sve agresivniji stav prema Kubi koju je ekonomski uglavnom održavala venecuelanska nafta, ali nje više nema.

Energetska kriza sa kojom se Kuba bori poslednjih godina dostigla je nove ekstreme prošlog meseca kada je Tramp potpisao izvršnu naredbu kojom bi se uvela carina svakoj zemlji koja prodaje ili isporučuje naftu Kubi. Ovaj potez je izvršio pritisak na Meksiko od kojeg je Kuba postala u velikoj meri zavisna za naftu pošto je Tramp zaustavio isporuke nafte iz Venecuele.

