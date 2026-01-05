Kubanske vlasti: Tokom američkog napada na Venecuelu poginula 32 Kubanca

Kubansko predsedništvo je danas saopštilo da su 32 Kubanca poginula tokom američkog napada na Venecuelu, javila je američka televizija Si-En-Bi-Si (CNBC).

U napadu u subotu, kada su američke snage uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i prebacile ga u Njujork, navodno je poginuo veliki deo njegovog bezbednosnog tima.

Kubanski državljani su obavljali misiju u ime oružanih snaga i ministarstva unutrašnjih poslova Kube, saopštilo je predsedništvo na Fejsbuku.

„Naši sunarodnici su ispunili svoju dužnost dostojanstveno i herojski i pali, nakon žestokog otpora, u direktnoj borbi protiv napadača“, navodi se u saopštenju.

Kuba je nazvala američke napade „kriminalnim činom agresije i državnog terorizma“, dodajući da će njena vlada odati počast poginulima.

(Beta)

