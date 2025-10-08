Kucanje na vratima, poziv s nepozantog broja – kako su Nobelovci čuli da su nagrađeni

Za neke dobitnike Nobelove nagrade ove godine, vest je stigla s kucanjem na vrata pre zore, a za druge to je bio dugo očekivani telefonski poziv povodom otkrića napravljenog pre nekoliko decenija.

Jedan od dobitnika nagrade za medicinu bio je na odmoru u Nacionalnom parku Jelouston, u SAD, bez mobilne mreže. Prošli su sati pre nego što je saznao.

Nobelove nagrade se smatraju jednim od najprestižnijih svetskih priznanja za dostignuća u medicini, fizici, hemiji, književnosti, ekonomiji i zalaganju za mir. Dobitnici se pridružuju panteonu dobitnika Nobelove nagrade, od Alberta Ajnštajna do Majke Tereze.

Ponekad se nagrada iščekuje. Potencijalni dobitnici planiraju konferencije za novinare ili, na zapadu SAD, čekaju vesti celu noć.

Iako neke nagrade mogu da dobiju poznata imena – poput dobitnika nagrade za mir za 2009. godinu, predsednika SAD, Baraka Obame, ili dobitnika nagrade za književnost i kantautora za 2016. godinu Boba Dilana, u kategorijama prirodnih nauka obično se dodeljuju ljudima čija imena šira javnost ne zna, i to za istraživanja stara decenijama.

Pet od devet ovogodišnjih dobitnika nagrade za nauku bilo je u SAD kada je vest objavljena. Neki su čvrsto spavali.

Dva dobitnika u Japanu, sedam sati ispred Stokholma, bila su budna i radila su, kada je poziv stigao sa švedskog broja. Jedan je pomislio da je u pitanju telemarketing.

Dodela nagrade za hemiju u sredu bila je prvi put ove godine da je Nobelov komitet kontaktirao sva tri dobitnika pre zvanične objave.

Kada je fotografkinja Asošijejted presa Lindzi Vason pokucala na vrata kuće Meri E. Brunkov u Sijetlu rano u ponedeljak, naučnicin pas se prvi probudio. „Zeldin“ lavež probudio je muža Brunkov, Rosa Kolkuhauna.

„Ne mislim da je zaista znao zašto sam tamo“, rekla je Vason i „rekla sam: ‘Znate, gospodine, mislim da je vaša žena upravo osvojila Nobelovu nagradu’ „.

Fotografije Vason su zabeležile kako Kolkuun budi Brunkov i saopštava joj vest koja joj menja život: bila je među tri dobitnika koji dele nagradu za medicinu za 2025. godinu.

„Ne budi smešan“, rekla je svom mužu u neverici.

Ali to je bilo istina. Njih troje je, u istraživanju koje datira od pre dve decenije, otkrilo je ključni put koji telo koristi da bi držalo imuni sistem pod kontrolom, nazvan „periferna imunološka tolerancija“. Stručnjaci su nazvali nalaze ključnim za razumevanje autoimunih bolesti kao što su dijabetes tipa 1, reumatoidni artritis i lupus.

Sledećeg dana, fotografi agencije AP, Mark DŽ. Teril i Dejmijan Dovarganes, uputili su se u Santa Barbaru, Kalifornija, da nađu fizičara Džona Martinisa pre izlaska sunca. Njegova žena, Džin, otvorila je vrata i rekla im da se vrate kasnije: Martinisu je bio potreban san.

„Godinama bismo ostajali budni čitave noći kada je objavljivana nagrada za fiziku“, rekla je fotografima. „Onda smo jednostavno odlučili da je to sumanuto, saznaćemo šta je bilo, ali hajde samo da se naspavamo“.

Dodala je, smejući se: „Pokušavala sam da smislim kako da mu kažem. Recimo: ‘Da li misliš da bi trebalo da planiramo putovanje u Švedsku?’ „.

Konačno je probudila muža neposredno pre 6:00 ujutru rekavši mu samo da AP želi intervju.

„Otprilike sam znala da je objava Nobelove nagrade ove nedelje, pa sam nekako shvatila“, rekao je kasnije Martinis. „Uključio sam kompjuter i pod Nobelova nagrada 2025. video svoju sliku zajedno sa Mišelom Devoreom i Džonom Klarkom. Tako da sam bio pomalo u šoku“.

Trojac je osvojio nagradu za fiziku za istraživanje čudnog sveta „subatomskog kvantnog tuneliranja“ koje unapređuje moć svakodnevnih digitalnih komunikacija i računarstva.

Martinis će dobiti to putovanje u Švedsku. Uručenje nagrada je 10. decembra u Stokholmu.

Činilo se da su svi osim Freda Ramsdela znali da je on upravo osvojio Nobelovu nagradu za medicinu.

Ramsdel je u ponedeljak bio na planinarenju, vozeći se kroz Nacionalni park Jeloustoun sa suprugom i dva psa, „Larkin“ i „Megan“. Mobilni telefon je držao u režimu rada u avionu, kao što često radi na porodičnim putovanjima.

Dok su se vozili kroz mali grad satima kasnije, njegova supruga je vrisnula dok su joj obaveštenja preplavila telefon. Rekla mu je da je upravo osvojio Nobelovu nagradu za medicinu zajedno sa Brunkovom i Šimonom Sakagučijem.

„Rekao sam: ‘Ne, nisam!’ „, kazao je Ramsdel agenciji AP u intervjuu sledećeg dana iz svog auta. „Ona je rekla: ‘Jesi! Imam 200 SMS poruka u kojima piše da si osvojio Nobelovu nagradu’ „.

Kasnije u ponedeljak Ramsdel se odvezao do hotela u Montani da bi se povezao na Wi-Fi i pozvao prijatelje i kolege. Tek je u ponoć razgovarao sa Nobelovim komitetom i dobio čestitke.

Rekao je da je bio zapanjen i zadivljen što je nagrađen. Ali on ne namerava da menja svoje telefonske navike, za koje kaže da su važne za ravnotežu između posla i privatnog života.

Nobelov komitet zove pobednike neposredno pre zvanične objave. Neki ignorišu švedski broj – poput Brunkova, koji je pretpostavio da je poziv pre zore bio spam.

Kada mu je telefon zazvonio u sredu, dobitnik nagrade za hemiju Susumu Kitagava je bio skeptičan. Rekao je da je odgovorio „prilično grubo, misleći da je to jedan od onih telemarketinških poziva koje često dobijam u poslednje vreme“.

Najave Nobelove nagrade nastavljaju se nagradom za književnost u četvrtak. Da li će se dobitnik javiti na telefon?

(Beta)

