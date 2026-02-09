Kućni pritvor osumnjičenom za prošlogodišnji napad na novinarsku ekipu N1

Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je meru kućnog pritvora uz obavezu nošenja nanogice, V.S. zbog sumnje da je novembra prošle godine na Trgu Nikole Pašića napao novinarsku ekipu N1, prenela je ta televizija.

N1 je objavio nezvanična saznanja da je V.S. priznao krivicu tokom saslušanja kod tužioca.

V.S. je uhapšen u četvrtak i osumnjičen za krivično delo sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa, saopštilo je ranije Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Napad na novinarsku ekipu N1 dogodio se 20. novembra prošle godine dok su snimali prostor kod Doma Narodne skupštine i improvizovano šatorsko naselje pristalica vlasti.

V.S. je tada prišao novinarskoj ekipi, uzeo kameru i više puta je bacio na kolovoz posle čega se udaljio, a policajci koji su bili nedaleko nisu reagovali.

(Beta)

