Kurdska gerila traži od Turske za nastavak mirovnih pregovora da pusti njenog vođu iz zatvora

Predstavnici kurdske gerilske organizacije PKK neće ići dalje sa mirovnim pregovorima sa Ankarom, rekao je jedan od njenih komandantaa za Frans pres ocenivši da je „Turska na redu da deluje“ i oslobodi njihovog istorijskog vođu Abdulaha Odžalana.

„Uradli smo šta se od nas traži. Sada je red na tursku državu. U Turskoj je bilo razgovora, ali nikakvog konkretnog napretka.. sada čekamo da truska država preduzme mere i napravi sledeći korak“, rekao je komandant Amed Malazgirt, koji je tražio oslobađanje Odžalana.

Abdulah Odžalan (76) je osnivač i dugogodišnji lider marksističko-lenjinističke Radničke partije Kurdistana (PKK) koja je više od četiri decenije, od 1984. do 2015. godine, vodila oružanu pobunu s više od 40.000 poginulih, za otcepljenje teritorije naseljene Kurdima od Turske, a zatim je ublažila stav zahtevajući veću političku i kulturnu autonomiju u okviru turskih granica.

Vođa PKK je posle bekstva iz Turske koja je za njim izdala međunarodnu poternicu, u Rusiju, zatim u Italiju, pa u Grčku, uz pomoć grčkih agenata državne bezbednosti odveden u Najrobi, u Keniji. Tamo je bio u rezidenciji grčkog ambasadora, ali su ga 15. februara 1999. godine, tokom prevoza na aerodrom da bi otputovao za Holandiju, uhapsili turski agenti uz pomoć agenata SAD koji su to otkrili, i avionom je odveden u Tursku. Ta njegova epopeja je izazvala političke potrese u nizu umešanih država i krizu Vlade u Grčkoj gde je tada vladala velika naklonost prema Kurdima zbog njihove borbe protiv Turske.

Odžalan je u februaru pozvao na raspuštanje svog pokreta, a nalazi se u samici od 1999. godine u zatvoru na ostrvu Imrali kod Istanbula.

Prvobitno je bio osuđen na smrtnu kaznu zbog izdaje i secesionizma, a kada je smrtna kazna ukinuta u Turskoj, kazna mu je preinačena u doživotnu kaznu zatvora.

Uprkos tome što je u zatvoru, Odžalan je centralna figura i ključni činilac u svakom kredibilnom mirovnom procesu između Turske i PKK. Izveštaji iz novembra ove godine potvrđuju da se vode pregovori, pri čemu je turska parlamentarna delegacija čak posetila Odžalana u zatvoru radi razgovora o razoružanju i raspuštanju PKK.

Režim u kojem je Odžalan u zatvoru je sporan, često je bio podvrgnut dugim periodima potpune izolacije bez kontakta sa spoljnim svetom. Međutim, po nedavnim izjavama njegovih advokata, uslovi su se navodno poboljšali, omogućavajući mu kontakte s drugim zatvorenicima povezanim sa PKK, pristup knjigama i televiziji, kao i posete advokata.

Odžalan je u februaru ove godine izdao saopštenje iz zatvora pozivajući PKK da položi oružje i raspusti se, što je dovelo do jednostranog prekida vatre te grupe, te PKK sada poziva Tursku da preuzme dalje korake u mirovnom procesu i oslobodi Odžalana.

PKK je 26. oktobra objavila povlačenje svojih poslednjih boraca iz Turske u severni Irak, čime je završena prva faza mirovnog procesa koji je godinu dana ranije pokrenula Ankara.

Vojni vođa Radničke partije Kurdistana (PKK) sa kojim je Frans preds razgovarao u planinama Kurdistana na severu Iraka pozdravio je formiranje komisije u turskom Parlamentu ocenjujući to kao pozitivnan gest ali je dodao da je potrebno više od toga.

Rekao je da imaju dva zahteva: prvi je oslobađanje Odžalana koga zovu „Apo“ (Otac), bez čega proces neće uspeti, i drugi je ustavno i zvanično priznavanje kurdskog naroda u Turskoj.

Komandant PKK Serda Mazlum Gabar rekla je za Frans pres da je Odžalan, osnivač PKK i dalje neprikosnoveni lider njegovih pristalica, a drže ga godinama „u sistemu mučenja zatvora Imrali“.

„Prvo nam je cilj priznanje prava na nadu i zatim potpuna sloboda rukovodstva“ PKK, rekla je ona.

„Pod slobodom mislimo da je slobodan da deluje, vodi svoj pokret i da se integriše sa narodom“, dodala je i rekla da bi u prvoj fazi mogao da bude pušten u kućni pritvor.

