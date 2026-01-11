Kurdske snage napuštaju Alep u Siriji posle višednevnog sukoba

Kurdske snage u Siriji objavile su danas evakuaciju svojih boraca iz dva naselja u kojima su se učvrstili u Alepu, nakon nekoliko dana smrtonosnih borbi protiv vladinih snaga.

„Postigli smo sporazum koji je doveo do prekida vatre i omogućio evakuaciju mučenika, ranjenika, zarobljenih civila i boraca iz naselja Ašrafija i Šeik Maksud u severnu i istočnu Siriju“, navodi se u saopštenju Kurdskih demokratskih snaga (SDF).

Zvanična sirijska novinska agencija SANA potvrdila je da su autobusi sa poslednjom grupom pripadnika SDF-a napustili naselje Šeik Maksud u Alepu i otišli na severoistok.

U tim sukobima stradao je 21 civil, dok je oko 155.000 ljudi raseljeno.

Obe strane su se međusobno optužile za početak borbi.

Ti sukobi su dodatno oslabili sporazum postignut u martu između dve strane o integraciji civilnih i vojnih institucija kurdske autonomne administracije u sirijsku državu, sporazum koji još nije sproveden.

Sukobi u Alepu su u prvi plan stavili jednu od glavnih sirijskih linija raskola, gde se obećanje privremenog predsednika Ahmeda el Šareha o ponovnom ujedinjenju zemlje posle 14 godina građanskog rata suočava sa nevoljnošću Kurda da se potčine vladi koju predvode islamisti.

Sporazum o prekidu vatre postignut ranije ove nedelje predviđao je povlačenje kurdskih snaga iz Šeika Maksuda, ali se one nisu povukle.

Sirijska vojska je u petak saopštila da će pokrenuti kopnenu operaciju kako bi ih proterala.

Kurdski borci kontrolišu nekoliko okruga Alepa od početka građanskog rata 2011. godine i uspostavili su poluautonomnu zonu na severoistoku Sirije, duž granice sa Turskom, koja vrši pritisak da se ta teritorija vrati pod kontrolu Damaska.

Američki izaslanik za Siriju Tomas Barak (Thomas Barrack) rekao je u subotu da se sastao sa Šarehom u Damasku i pozvao sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost, odmah prekinu neprijateljstva i nastave dijalog.

(Beta)

