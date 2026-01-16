Kurdski separatisti tvrde da su napali Iransku Revolucionarnu gardu iz odmazde zbog gušenja protesta

Jedna kurdska separatistička grupa koja deluje u Iraku saopštila je da je pokrenula napade na Iransku revolucionarnu gardu kao čin odmazde za to što vlasti Irana nasilno guše proteste u toj zemlji.

Članovi Nacionalne armije Kurdistana, oružanog krila Kurdistanske partije slobode (PAK), „igraju ulogu u protestima, kako kroz finansijsku podršku tao i kroz oružane operacije radi zaštite demonstranata, onda kad je to potrebno“, rekao je Asošijeted presu predstavnik ove organizacije Džvanšer Rafati.

PAK okuplja iranske Kurde. To je prva organizacija koja je potvrdila da oružano učestvuje u Iranu otkako su tamo počeli protesti i njegovo nasilno, krvavo gušenje.

„Kada smo otkrili da je Iranska revolucionarna garda direktno pucala u demonstrante, naši borci u Ilamu, Kermanšahu i Firuckuhu odgovorili su oružanim akcijama i režimski snagama naneli značajne gubitke“, rekao Rafati, koji je intervju dao iz Irbila, glavnog grada autonomne kurdske oblasti na severu Iraka.

Iranski mediji su ranije optužili PAK i druge kurdske organizacije za napade na snega bezbednosti vlade u Teheranu.

Prema podacima iranskih aktivista, više od 2.797 ljudi ubijeno je u nastojanju teokratskih vlasti Irana da uguše ogromne proteste koji su izbili širom zemlje.

Mali broj iranskih kurdskih disidenata ili separatističkih grupa, neke od njih sa oružanim krilima, već dugo u autonomnoj oblasti pod kontrolom Kurda na severu Iraka, imaju sigurno utočište. Zbog toga između vlada u Bagdadu i Teheranu povremeno sevaju varnice.

Iran povremeno napada položaje PAK-a u Iraku, ali je to prestao nakon što se suočio sa ogromnim građanskim protestima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com