Kurjak: Beograd bi trebalo da ozbiljno shvati opomene iz Moskve zbog izvoza oružja Ukrajini

Bivša ambasadorka Srbije u Rusiji Jelica Kurjak izjavila je danas da bi vlast u Beogradu trebalo da ozbiljno shvati opomene državnog vrha iz Moskve zbog izvoza oružja i municije u Ukrajinu.

Kurjak je agenciji Beta kazala da je Rusija upoznata sa svim detaljima izvoza srpske municije i oružja u Ukrajinu i da je izjava predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da joj je „žao zbog ratova“, ali da „Srbija mora da izvozi municiju koju proizvede“ najblaže rečeno ishitrena i štetna za odnose dve zemlje.

„Bez obzira u kakvom stanju bila, Rusija ima konstantna pravila igre koja njena vlast realizuje na spoljnopolitičkom planu i vrlo dobro zna ko jesu, a ko joj nisu prijatelji. Predstavnici vlasti Rusije su saopštili ozbiljne detalje i stavili do znanja da imaju sve podatke preko koga Srbija izvozi municiju za Ukrajinu. Oni su naveli da su u pitanju firme iz Češke i Bugarske odakle se prepakovano srpsko oružje izvozi za Ukrajunu. Rusi su od prvog dana znali za izvoz srpske municije u Ukrajinu, ali su do sada ćutali čekajući da vide do koje mere će se to razvijati“, kazala je Kurjak.

Prema njenim rečima, Rusija sada očekuje od vlasti u Beogradu da tim povodom da stabilan odgovor.

„Vlast u Beogradu bi trebalo da ozbiljno shvati opomene državnog vrha iz Moskve zbog izvoza srpske municije u Ukrajinu. Izjava predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da joj je žao zbog ratova, ali da Srbija mora da izvozi municiju koju proizvede, najblaže rečeno je ishitrena i može da bude štetna za odnose dve zemlje. Ako, prema Brnabićkinim rečima, Srbija mora da radi to što radi, onda će i drugi morati da rade to što moraju“, naglasila je bivša ambasadorka.

Na pitanje Bete zbog čega je državni vrh Rusije tek sada, posle više od tri godine od početka rata, reagovao na izvoz srpske municije Ukrajini, Kurjak je kazala da je bilo nekoliko događaja koji su uticali na zvanične rusko-srpske odnose.

„Prvo, neodlazak predsednika Aleksandra Vučića na sastanak BRIKS-a u Kazanj, zatim neuspešan epilog Vučićeve posete Americi, pa dilema da li će zbog ‘zdravstvenog stanja’ ići na vojnu paradu u Moskvu… Očigledno, da je Vučić imao dilemu kako da se ponaša prema Rusiji. S druge strane vrši se pritisak sa Zapada da Srbija nije odradila neke obaveze kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju. Takođe, na odnose Moskve i Beograda utiče i situacija u Srbiji u poslednjih sedam meseci, bez obzira na sve pokušaje srpskog rukovodstva da prikrije da se u Srbiji dešavaju ozbiljne turbulencije i krize u čijem centru se nalazi predsednik Vučić“, ocenila je Kurjak.

Rusija je sada, dodala je, poslala opomenu Srbiji da zna sve šta se radi u Beogradu.

„Znamo da pričate jedno, ponašate se na drugi način, a razmišljate na treći način, poručila je Rusija Srbiji. Rusiji je u ovom trenutku potreban čvrst partner na Balkanu i zato malo žešče opominje Srbiju. Odavno nismo čuli ni od Aleksandra Vulina ni od Aleksandra Vučića da Srbija podržava Rusiju. Vlast u Beogradu je zahvalna Rusiji na njenom stavu o Kosovu i Metohiji, a predsednik Srbije već duže vreme uopšte ne pominje Kosovo“, naglasila je Kurjak.

Na pitanje da li su u ovom trenutku narušeni zvanični odnosi Beograda i Moskve, Kurjak je kazala da stabilnost postoji, ali da nema pojačanih potvrda o prijateljstvu Srbije i Rusije.

„Ti odnosi nisu zategnuti, ali opomene da Srbija šalje oružje Ukrajini kojim se ubijaju ruski narod i vojska su stigle i videćemo u narednom periodu u šta će sve to da se pretvori“, rekla je Jelica Kurjak.

Spoljna obaveštajna služba Rusije navela je u izveštaju da Beograd zaobilaznim rutama izvozi vojne proizvode u Ukrajinu i povećava isporuke ukrajinskim snagama.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov istakao je da su te informacije o transferu oružja „alarmantne“.

Ruska služba je istakla da su do njih stigle informacije da je ukrajinska vojska „veoma zahvalna srpskim proizvođačima oružja i municije za njihov doprinos održavanju borbene gotovosti ukrajinskih oružanih snaga“.

U izveštaju se navodi, preneli su ruski mediji, da Srbija šalje municiju za sisteme dugog dometa u zemlje NATO u obliku setova delova za montažu, što omogućava Kijevu da formalno ne prima srpske proizvode, već one sklopljene u fabrikama oružja na Zapadu, pre svega Češkoj i Bugarskoj.

Dodaje se i da su proizvođači u Srbiji „svesni stvarnih potrošača svojih proizvoda i činjenice da će njihove rakete i granate ubijati rusko vojno osoblje i stanovnike ruskih naselja“.

(Beta)

