Kurti dobio mandat za formiranje Vlade Kosova

Predsednica Kosova Vjosa Osmani potpisala je danas ukaz kojim je mandat za formiranje nove vlade Kosova dala predsedniku „Samoopredeljenja“ Aljbinu Kurtiju.

„Ova odluka je doneta nakon zvaničnog predloga partije Pokret Samoopredeljenje, koja je osvojila najveći broj poslaničkih mesta u Skupštini, prema rezultatima izbora održanih 9. februara ove godine“, saopštio je kabinet kosovske predsednice.

Prema Ustavu, predsednica u konsultaciji sa partijom ili koalicijom koja ima većinu u skupštini, daje mandat kandidatu za premijera.

Mandatar onda ima rok od 15 dana da predstavi sastav vlade i zatraži da ga izglasa skupština Kosova.

Predloženi mandatar, da bi bio izglasan, mora da obezbedi najmanje 61 od 120 glasova poslanika skupštini Kosova.

U slučaju da ne uspe da obezbedi podršku 61 poslanika, predsednica Osmani je dužna da u roku od deset dana pozove partije na konsultacije i odluči o novom mandataru koji ima veće šanse da formira vladu.

Novi mandatar ima dodatnih 15 dana da dostavi skupštini novi sastav kabineta.

Ako ni posle drugog pokušaja vlada ne bude formirana, predsednica Osmani, prema Ustavu, mora da raspiše nove vanredne izbore, koji se moraju održati u roku od 40 dana.

Pokret Samoopredeljenje koji je na izborima 9. februara osvojio najviše glasova ima 48 poslanika i očekuje se da će obezbediti podršku sedam poslanika manjinskih ne-srpskih zajednica, kao i mogućnost uključivanja u novu vladu Soocijaldemokratske inicijative (NISMA), koja ima tri poslanika.

Juče su iz Kurtijeve stranke saopštili da će koaliciju predložiti i Demokratskom savezu Kosova, dok je lider DSK Ljumir Abdidžiku takođe juče izjavio da oni neće ući u koaliciju sa Samoopredeljenjem.

(Beta)

