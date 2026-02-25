Kurti: Države Balkana niti žele, niti su sposobne ratuju među sobom

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je da je Kosovo jasno privrženo zapadnoj demokratiji i da bi se bez ruskog uticaja Zapadni Balkan stabilizovao pošto države regiona niti žele, niti su sposobne da se upuštaju u međudržavno nasilje.

Kurti je u intervjuu za današnje izdanje dnevnika Noje cirher cajtung (NZZ), na pitanje o položaju Kosova na razmeđi Zapada, Turske i Rusije, rekao da Kosovo ne balansira između Istoka i Zapada, da želi da uđe u Evropsku uniju i NATO, a da od Turske kao članice NATO nabavlja vojnu opremu kao što su dronovi Bajraktar.

„Što se tiče Rusije, uvek smo imali zdravu distancu jedni prema drugima“, rekao je Kurti.

„Onog trenutka kada se rusku uticaj, posebno u Srbiji i Republici Srpskoj, bude povukao, region će se stabilizovati. U šest država Balkana ne postoji ni volja ni sposobnost za međudržavno nasilje“, rekao je Kurti.

Problematični su, prema njegovim rečima, ruski hibridni pokušaji vršenja uticaja preko energije, vojske i medija. „Prave promene zavise od demokratskih snaga u Srbiji, rekao je Kurti.

Kurti je ocenio da „Srbija više ne može da blokira evropsku integraciju celog regiona“.

„Više ne moramo na to da čekamo da se Srbija razlikuje od Rusije. Uz to, sa Severnom Makedonijom i Albanijom, koje su već u NATO, ulazi dinamika u ceo proces, i to je već napredak. Srbija više nema snagu veta nad celim regionom“, rekao je Kurti.

Kurti je rekao da je vreme „sazrelo da Zapadni Balkan napokon i politički postane deo Evrope“, ali je ocenio da se „Brisel do sada isuviše koncentrisao na to ko može da bude primljen, a manje na to ko želi da pristupi“.

„Od šest zemalja Zapadnog Balkana pet želi većinski u EU, a izuzetak je Srbija. Odlučujuće je: Ko želi da postane član, njega treba i podržati“, rekao je Kurti.

Komentarišući to što pet članica EU i dalje ne priznaje nezavisnost Kosova, Kurti je rekao da je neke od tih zemalja, poput Španije i Grčke, oklevaju, ali da priznaju Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji i viznu liberalizaciju za šengenski prostor, a Španija u međuvremenu i kosovski pasoš.

„U svetlu pretnje koju Rusija predstavlja za Evropu, više ne postoji luksuz preteranog skepticizma među evropskim državama“, rekao je Kurti.

Govoreći o ubedljivoj pobedi koju je njegov pokret Samoopredeljene ostvario na parlamentarnim izborima u decembru, Kurti je rekao da ta pobeda za njega znači i posebnu odgovornost i da će njegov mandat biti u znaku bezbednosti, zaštite i investicija.

Plan je, prema njegovim rečima, da se sa sa jednom milijardom evra podrže mala i srednja preduzeća, kroz garancije i nova radna mesta, a još jedna milijarda biće uložena u odbranu zemlje.

„U tom kontekstu, stvorićemo industrijske osnove, između ostalog i fabrikom municije u Đakovici. PLaniran je i novi Nacionalni stadion sa 8.000 sedišta, pošto će Kosovo sa evropskim partnerima biti domaćin Mediteranskih igara 2028. godine“, rekao je Kurti.

Rekao je i da se sprovodi studija izvodljivosti gasnog povezivanja sa Evropom i da Kosovo, iako poseduje velike rezerve uglja, „dugoročno“ želi da se odrekne upotrebe uglja.

Dodao je da je i gasifikacija samo prelazno rešenje, i da je planiran paralelni rad na obnovljivim izvorima energije i na izgradnji železničkih linija, ocenjujuće da je železnica „zelena i bezbedna“.

(Beta)

