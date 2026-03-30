Kurti: Na sastanku sa Makronom razgovarali smo o ulozi NATO na Kosovu i odnosima sa Srbijom

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je danas da je na sastanku sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati bilo reči o učlanjenju Kosova u EU i međunarodne organizacije, ulozi NATO u bezbednosti Kosova kao i o jačanju odbrambenih kapaciteta i odnosima sa Srbijom.

Na danas održanoj sednici Vlade Kosova, Kurti je rekao da je sastanak trajao oko dva sata i da ga je karakterisala otvorena i direktna diskusija.

„Sastanak je bio praćen iskrenom diskusijom od oko dva sata koja se fokusirala na teme saradnje i integracije, bezbednosti i odbrane, kao i ekonomije i razvoja. Sa predsednikom Makronom razgovarali smo o našem putu ka integraciji u Evropsku uniju i druge međunarodne organizacije. Zatim o važnoj i kontinuiranoj ulozi NATO-a na Kosovu, o saradnji sa evroatlantskim saveznicima i o regionalnoj bezbednosti na Balkanu“, kazao je Kurti.

(Beta)

