Kurti: Nema druge opcije osim novih parlamentarnih izbora

Vršilac dužnosti premijera Kosova Aljbin Kurti izjavio je danas da mu je potvrđeno da nema drugog rešenja osim održavanja novih parlamentarnih izbora na Kosovu.

U nedelju u skupštini nije izglasana nova vlada koju je Kurti predložio pošto je taj predlog dobio 56 glasova, a bilo je neophodno da najmanje 61 poslanik glasa za.

„Pre svakog sporazuma koji iskrivljuje volju građana na izborima, mi biramo izbore. To je razlog zašto zemlja nema drugi put niti način osim novih izbora. To nije bila naša želja“, rekao je Kurti na konferenciji za medije.

On je naveo da je Demokratski savez Kosova (DSK) kategorički odbio vladu koju bi on vodio, a takođe je i Socijaldemorkatska inicijativa Kosova (NISMA) odbila da bude deo vlade kojom bi on upravljao.

„Da su razmišljali drugačije i prihvatili ponudu za saradnju, ne samo da bismo imali dovoljan broj poslanika da formiramo novu vladu, već bismo mogli da rešimo i pitanje izbora predsednika za četiri meseca“, rekao je Kurti.

Najkasnije u martu sledeće godine skupština Kosova treba da izabere predsednika ili predsednicu Kosova.

On je dodao da je pokušao da odvoji DSK od Demokratske parije Kosova (DPK).

„Godine 2020. to smo uspeli, ali samo, na 51 dan. Pokušali smo ponovo sa rukovodstvom DSK-a, ali bez uspeha. Jedini način da DSK pristane da bude deo vlade sa nama bio je da i DPK bude unutra, što je za nas neprihvatljivo i štetno“, rekao je Kurti.

Povodom tvrdnji da će Kosovo ostati bez budžeta za narednu godinu, Kurti je rekao da na osnovu Zakona o vladi može da predloži budžet za 2026. godinu.

(Beta)

