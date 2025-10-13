Kurti: Razgovori o vladi počinju ove nedelje

Mandatar za sastav nove vlade Kosova Aljbin Kurti izjavio je danas da će već ove nedelje započeti razgovore o formiranju kabineta i da će, ukoliko ne bude dogovora, biti organizovani prevremeni parlamentarni izbori.

„Poslednji dan kada bi mogla da se održi sednica na kojoj bih mogao da predstavim vladin kabinet je 26. oktobar. Ovih dana smo fokusirani na analizu lokalnih izbora, ali veoma uskoro, već ove nedelje, počećemo razgovore i o centralnoj vladi, jer Kosovu je potreban još jedan mandat naše vlade. Moramo imati redovan mandat koji će, bez sumnje, početi čim skupština na sednici razmotri novi sastav vlade ‘Kurti 3′“, rekao je Kurti na konferenciji za medije.

On je dodao da postoji mogućnost da sednica bude zakazana i pre krajnjeg roka.

„U trenutku kada smatramo da su komunikacija i razgovori dali rezultate, bez odlaganja ćemo sazvati sednicu, nećemo čekati 26. oktobar, jer je to samo krajnji rok“, naglasio je Kurti.

Dodao je da se nada da neće biti organizovani prevremeni izbori, ali da je njegova partija spremna u slučaju da se to dogodi.

„Za sada je naš plan vlada ‘Kurti 3’. Za to se pripremamo i verujem da i drugi treba da se pripreme za isto“, izjavio je on.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani je 11. oktobra dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade.

Kurti ima rok od 15 dana da obezbedi najmanje 61 glas za izbor nove vlade.

Ukoliko to ne uspe, onda predsednica određuje drugog mandatara koji takođe ima rok od 15 dana da predstavi novi sastav vlade i obezbedi potrebne glasova za izbor.

Ukoliko ni drugi mandatar ne obezbedi potrebne glasove, onda predsednica donosi ukaz o raspuštanju skupštine i zakazuje vanredne izbore u roku od 40 dana od raspuštanja parlamenta.

(Beta)

