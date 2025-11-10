Kurti (Samoopredeljenje): Ni svi drugi zajedno protiv nas nisu nas mogli zaustaviti

„Sada ćemo upravljati u sedam opština Republike, dakle više nego ikada ranije. Naš pokret nije mogao zaustaviti ni savez svih protivnika. Hvala svakome od vas na angažovanju. Pred nama je mnogo posla i izazova, što znači da nas očekuje mnogo uspeha i pobeda“, napisao je Kurti na fejsbuku.
On je pozvao građane da drže odgovornim svakog izabranog gradonačelnika opštine za obećanja koja su dali.
„Pokazali ste volju i zrelost, doprineli ste demokratiji na Kosovu i usmeravanju javnih politika u vašim opštinama. Držite sada odgovornim svakog predsednika opštine za data obećanja i stanje u gradovima i selima“, poručio je Kurti.
Samoopredeljenje je pobedilo u opštinama Gnjilane, Južna Mitrovica, Štimlje, Kamenica, Obilić, Kosovo Polje i Podujevo.
Na prethodnim izborima Samoopredeljenje je imalo gradonačelnike u četiri opštine.
Po broju odbornika u skupštinama opština Samoopredeljenje je na trećem mestu sa 177 odbornika u svih 38 opština na Kosovu.
