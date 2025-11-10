Kurti (Samoopredeljenje): Ni svi drugi zajedno protiv nas nisu nas mogli zaustaviti

Predsednik Samoopredeljenja Aljbin Kurti je danas ocenio da iako su sve ostale političke stranke ujedinile protiv Samoopredeljenja ipak ih nisu mogli zaustaviti da postignu do sada najveći uspeh na lokalnim izborima na Kosovu.

„Sada ćemo upravljati u sedam opština Republike, dakle više nego ikada ranije. Naš pokret nije mogao zaustaviti ni savez svih protivnika. Hvala svakome od vas na angažovanju. Pred nama je mnogo posla i izazova, što znači da nas očekuje mnogo uspeha i pobeda“, napisao je Kurti na fejsbuku.

On je pozvao građane da drže odgovornim svakog izabranog gradonačelnika opštine za obećanja koja su dali.

„Pokazali ste volju i zrelost, doprineli ste demokratiji na Kosovu i usmeravanju javnih politika u vašim opštinama. Držite sada odgovornim svakog predsednika opštine za data obećanja i stanje u gradovima i selima“, poručio je Kurti.

Samoopredeljenje je pobedilo u opštinama Gnjilane, Južna Mitrovica, Štimlje, Kamenica, Obilić, Kosovo Polje i Podujevo.

Na prethodnim izborima Samoopredeljenje je imalo gradonačelnike u četiri opštine.

Po broju odbornika u skupštinama opština Samoopredeljenje je na trećem mestu sa 177 odbornika u svih 38 opština na Kosovu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com