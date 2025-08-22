Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Ambasade države zemalja „Kvinte“ i kancelarija EU na Kosovu ocenile su kao smanjenje principa demokratije nesertifikovanje, odnosno onemogućavanje stranaka manjinskih zajednica da učestvuju na lokalnim izborima 12. oktobra.

Dan ranije, Centralna izborna komisija (CIK) Kosova nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima 12. oktobra.

U reagovanju u petak, ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije, SAD i Kancelarija EU na Kosovu izrazile su zabrinutost zbog „pokušaja političkih aktera da ograniče konkurenciju između političkih partija koje predstavljaju nevećinske zajednice, pred lokalne izbore 12. oktobra“.

„Svaka takva radnja da se isključe određene zajednice potkopava demokratske principe i narušava poverenje u institucije Kosova“, navodi se u reagovanju.

„Velika petorka“ je navela da očekuje od odlazeće vlade Kosova i drugih stranaka da se uzdrže od daljih koraka koji ometaju registraciju partija, dok je istovremeno upućen poziv strankama pogođenim odlukama da se žale Izbornom panelu za žalbe i predstavke.

(Beta)

