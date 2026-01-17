Lađevac: Kanadski premijer u Pekingu, dijalog kao sidro stabilnosti u promenljivom svetu

Poseta kanadskog premijera Marka Karnija Kini, prva na tom nivou posle skoro jedne decenije, dolazi u trenutku kada su međunarodni odnosi opterećeni neizvesnošću, a globalna politička scena obeležena promenama koje zahtevaju strpljenje, razumevanje i dugoročnu viziju, ocenila je Ivona Lađevac, zamenica direktora beogradskog Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

U autorskom tekstu za Kinesku medijsku grupa (CMG) Lađevac ukazuje da u takvim okolnostima susreti održani u Pekingu šalju poruku da dijalog i partnerstvo ostaju ključni instrumenti za očuvanje stabilnosti i zajedničkog razvoja.

Tokom razgovora sa kineskim zvaničnicima razmatrana su pitanja unapređenja saradnje u oblastima ekonomije, trgovine, energetike, bezbednosti hrane i inovacija, a obe strane istakle su da, iako se suočavaju sa složenim globalnim izazovima, postoji širok prostor za produbljivanje praktične saradnje i stvaranje odnosa koji se ne zasnivaju na kratkoročnim interesima, već na dugoročnom poverenju, navodi se u tekstu.

Kina je ponovila da veliku pažnju pridaje razvoju partnerskih odnosa zasnovanih na međusobnom uvažavanju i razumevanju, naročito u vremenu kada su međunarodni tokovi sve složeniji i podložni naglim promenama.

U kineskoj tradiciji postoji izreka da „mirna voda nosi brod dalje od oluje“ navodi se u tekstu i dodaje da se upravo tom slikom može opisati pristup koji je dominirao tokom ove posete — smiren, pragmatičan i usmeren ka pronalaženju zajedničkih tačaka.

Umesto velikih reči, akcenat je stavljen na konkretne mogućnosti saradnje i na potrebu da se, uprkos razlikama, očuva otvoren kanal komunikacije, navodi autorka.

Za Kanadu, zemlju Severne Amerike čiji su politički i ekonomski odnosi decenijama snažno vezani za njenog južnog suseda, aktuelni međunarodni kontekst nosi dodatne izazove, navodi se u tekstu.

Oštrija retorika i nepredvidivi stavovi koji su se u prethodnom periodu mogli čuti iz Vašingtona, uključujući kritičke izjave tadašnjeg predsednika Donalda Trampa o trgovinskim odnosima sa Kanadom, pojačali su potrebu Otave da traži stabilnije i raznovrsnije spoljnopolitičke oslonce,piše u tekstu i dodaje se da u tom svetlu jačanje dijaloga sa Kinom dobija dodatnu težinu.

Poseta kanadskog premijera Pekingu, i njegovi razgovori sa predsednikom Si Đinpingom, premijerom Li Ćijiangom, kao i predsednikom Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Džao Leđijem, može se posmatrati i kao deo šireg nastojanja da se u svetu punom promena izgrade mostovi, a ne zidovi, navedeno je u tekstu.

Navodeći još jednu kinesku izreku „dug put počinje prvim korakom“ autorka ukazuje da je uprvo taj prvi korak, načinjen kroz otvorene razgovore i uzajamno poštovanje, i da može postati temelj za stabilnije odnose i saradnju koja će doprineti ne samo bilateralnim interesima, već i širem međunarodnom miru i razumevanju.

(Beta)

