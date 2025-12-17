Lađevac: Politika otvaranja Kine podstiče mogućnosti za globalna preduzeća

Politika otvaranja Kine, čiji je primer Slobodna trgovinska luka (FTP) Hainan, stvara raznovrsne mogućnosti za preduzeća širom sveta i jača poverenje u globalni ekonomski rast, izjavila je za Sinhuu zamenica direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu Ivona Lađevac.

Lađevac je ocenila da kineski napori na uspostavljanju posebnih ekonomskih zona i zona slobodne trgovine „pokazuju izuzetnu dalekovidost“.

Slobodna trgovinska luka Hainan na istoimenom ostrvu u Južnom kineskom moru zvanično će započeti specijalne carinske operacije na čitavom ostrvu 18. decembra, što predstavlja ključni korak u kineskim nastojanjima ka otvaranju visokog standarda.

Lađevac je navela da reforme u oblasti carina i tarifa, usluga, digitalne ekonomije, farmaceutske industrije, tehnologije i srodnih sektora mogu biti izuzetno privlačne međunarodnim investitorima.

„Otvaranjem novih zona slobodne trgovine i privlačenjem svežih investicija, Kina ima za cilj da stvori veće mogućnosti za profit“, rekla je ona, dodajući da je slobodna trgovinska luka Hainan najnoviji primer kineske politike otvaranja.

U kontekstu sve većih izazova za globalnu ekonomiju, Lađevac je istakla da posvećenost Kine otvaranju na visokom nivou odražava kontinuitet i odlučnost njene strategije ekonomskog razvoja i filozofije upravljanja.

„Kina ostaje na putu kojim ide već decenijama, dosledno naglašavajući razvoj u interesu države i njenog naroda“, rekla je Lađevac, koja je Kinu posetila više od 30 puta.

Ona je napomenula da Srbija održava snažne ekonomske i trgovinske veze sa Kinom, uz značajan obim bilateralne trgovine. Srbija je, kako je rekla, u velikoj meri imala koristi od bilateralne razmene, što pokazuje da kineski razvoj nudi važne mogućnosti za ekonomsku transformaciju i unapređenje u tržištima u razvoju i zemljama u razvoju.

U intervjuu za Sinhuu, Lađevac je takođe naglasila da je aktivno zalaganje Kine za pravedniji međunarodni trgovinski sistem naišlo na široku podršku među zemljama Globalnog juga.

„Kina je svetionik multilateralne saradnje“, rekla je ona, dodajući da Kina, kontinuirano promovišući otvaranje na visokom nivou i zajednički razvoj, „svetu pruža priliku da krene ka stabilnijoj budućnosti“.

(Beta)

