Lajbenšperger: SANU predložila da se Generalštab preda Univerzitetu u Beogradu

Nenad Lajbenšperger, istoričar i konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, rekao je da ima informacije da je Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) poslala predlog da kompleks Generalštaba bude predat Beogradskom univerzitetu, „da služi studentima i nauci“.

On je na N1 rekao da bi taj prostor onda mogao da bude namenjen nekom muzeju, a da bi deo valjalo da ostane Vojsci, za vojne istraživače i vojni arhiv.

Rekao je da se čeka inicijativa koju su poslanici poslali na razmatranje Ustavnom sudu o tome da li je protivustavan „leks specialis“ kojim se ukida svojstvo kulturnog dobra Generalštabu.

„Mi imamo mnogo primedbi na taj zakon i da smo u pravnoj državi, on ne bi mogao da donese ta pravna dejstva koja očekuje vlast“, kazao je on.

„U realnosti može da se desi da oni (vlast) zaista krenu da realizuju tako kako su namerili – da krenu sa rušenjem ostataka i drugih objekata na toj lokaciji, sa raščišćavanjem lokacije da bi možda neki drugi investitor ili isti investitor u budućnosti tu zaista i podigao neki svoj objekat“, smatra Lajbenšperger.

Kazao je i da u Zavodu prate šta se dešava sa Generalštabom i najave Ministarstva odbrane da će se rekonstruisati nestabilni delovi na ovim objektima – „moraćemo to da pratimo, da to ne bude kroz mala vrata dovoženje nekih mašina koje će onda krenuti da ruše“.

„Zajedno s drugim građanima neki od nas razmišljaju o budućoj nameni tog objekta i obnovi, s obzirom na to da, izgleda, Vojska neće da ga više koristi. Bilo bi dobro da to kaže, pa možda da prepusti nekim drugim državnim institucijama“, rekao je Lajbenšperger povodom prošlonedeljnog početka izgradnje nove zgrade Ministarstva odbrane i Generalštaba.

