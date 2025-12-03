Lakićević: Čovek glavni uzrok saobraćajnih nesreća, u pripremi zakon sa oštrim kaznama

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević upozorio je danas da je čovek glavni uzročnik saobraćanih nesreća, u 95-96 procenata, i naveo da se radi na izmeni zakona kako bi se znatno pooštrile kazne za prekršaje koji dovode do fatalnih ishoda.

„To su nepropisna i vožnja neprilagođena uslovima, alkohol, nepropisno prevoženje dece, telefoniranje. Samo jedan pogled na telefon od par sekundi sa pogledom na njega znači da ste prošli 40 metara a niste ih videli“, rekao je Lakićević za Radio televiziju Srbije (RTS).

On je istakao da je brzina „glavni ubica“ na putevima u Srbiji, ali u celom svetu, kao i da će država posebno biti rigidna u kažnjavanju povratnika u prekršajima.

Naveo je da je ovih dana pokrenuta masovna akcija kontrole vožnje pod dejstvom alkohola, navodeći da se godišnje takvih vozača kazni više od 55.000, dodajući da alkohol uzrok svake sedme pogibije na drumu, kao i da je 10.000 vozača zadržano sa više od 1,2 promila u krvi, što je stanje teške alkoholisanosti.

Takođe je upozorio da je u velikom procentu uzrok smrti vozača ali i ostaslih putnika u vozilu nevezivanje sigurosnih pojaseva i da je nephodno stalno raditi na prevenciji objašnjavajući građanima kakvi su sve rizici.

„Godišnje nam gine od 100 do 130 pešaka, od toga na pešakom prelazu čak jedna trećina, gde njihova bezbenost mora da bude zagarantovana. Takođe, pešaci moraju da budu vidljivi, da noću nose refletkutujuće materije, jer se pešak u tamnoj odeći ne vidi na 18 metara“, naglasio je Lakićević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com