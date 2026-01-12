Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Načelnik Upave saobraćajne policije Slaviša Lakićević izjavio je da je tokom nove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo devetoro dece kao putnici u vozilu, najavivši da će novim zakonom za njihovo nepropisno prevoženje kazne biti drastično pooštrene.

„Na ovaj način nastavljen je trend iz prethodne godine kada su takođe sva deca u saobraćajnim nezgodama stradali kao putnici“, rekao je Lakićević, u intervjuu za današnju Politiku, istakavši da „svega 60 odsto roditelja decu prevozi na propisan način“.

On je naveo da su tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama na našim putevima poginula 484 učesnika u saobraćaju, do je oko 18 500 povređeno, od čega 3.500 teže, navodeći da je broj poginulih za 21 manji u odnosu na prethodnu godinu.

Naglasio je da saobraćajna policija na godišnjme nivou otkrije gotovo milion i po saobraćajnih prekršaja.

„Naše aktivnosti u kontroli saobraćaja usmerene su pre svega na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica nezgoda, kao što su prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i prihoaktivni supstanci i nekorišćenje siguranog pojasa“, objasnio je Lakićević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com