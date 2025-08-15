Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stigao je na Aljasku uoči današnjeg samita predsednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina, u dukserici sa natpisom SSSR.

Reč je dukserici čeljabinskog modnog brenda SelSovet, objavila je ruska agencija TASS.

Brend je osnovan 2017, kombinuje retro elemente sa savremenim modnim trendovima, inspirisan je spojem prošlosti i sadašnjosti, klasike i avangarde, te tematski često aludira na artefakte iz Sovjetskog Saveza.

SAD su kupile Aljasku od Rusije 1867. godine za 7,2 miliona dolara.

(Beta)

