Ukrajinske Oružane snage noćas su 91 bespilotnom letelicom napale rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, a svi poslati dronovi su uništeni, rekao je danas novinarima ruski minsitar spoljnih poslova Sergej Lavro, prenos agencija TASS.

Nije bilo izveštaja o žrtvama ili šteti nakon napada ukrajinskiz dronova.

Lavrov je izjavio da Moskva neće ostaviti napad Kijeva bez odgovra, i da su utvrđeni ciljevi i vreme ruske odmazde nakon napada na predsedničku rezidenciju.

Ruski šef diplomatije naglasio je da je ovu akciju sproveo Kijev usred intenzivnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Lavrov je ukazao da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana s obzirom na konačni prelazak kijevskog režima na politiku državnog terorizma.

Istovremeno, Lavrov je naglasio da Moskva ne namerava da se povuče iz procesa pregovora o Ukrajini sa Vašingtonom.

Američki predsednik Donald Tramp koji vodi intenzivne mirovne pregovore sa ukrajinskom i ruskom stranom o okončanju rata u Ukrajini izjavio je juče da je imao veoma dobar telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, pre sastanka na Floridi sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Tramp je rekao da su Rusija i Ukrajina „veoma blizu dogovora“.

(Beta)

