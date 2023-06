Lavrov: Moskva i Beograd se dogovaraju o poseti Dačića Rusiji

Moskva i Beograd se dogovaraju o poseti šefa srpske diplomatije Ivice Dačića Rusiji, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov je novinarima u Moskvi rekao da je Zapad sprečio njegovu posetu Beogradu u julu 2022. godine, „tako što je primorao susede Srbije da ne dozvole prolaz“ ruskim avionima, prenosi agencija TASS.

„Dogovorili smo se sa Ivicom Dačićem, mojim starim dobrim prijateljem, da u ovoj situaciji on dođe u Rusiju. Sada se dogovaramo o konkretnim datumima“, kazao je Lavrov.

Lavrov je naveo da ne isključuje mogućnost da bi njegove reči mogle da izazovu „još jedan drzak zahtev Zapada da Ivica ne ide u Rusiju“, ali je dodao da Moskva „u svakom slučaju ima takav dogovor“ sa šefom srpske diplomatije.

Poseta Lavrova Beogradu bila je zakazana za 6. i 7. jun prošle godine, ali nije realizovana pošto su Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora odbile da omoguće vazdušni koridor za avion šefa ruske diplomatije.

Lavrov je rekao da predstavnici Rusije i Srbije redovno održavaju kontakte i dodao da je Moskva veoma zahvalna i predsedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić i ministrima u vladi Srbije, „što su uvek otvoreni za kontakte“ sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

„Ti kontakti su veoma korisni, a takođe uvek imamo priliku da razgovaramo telefonom. Čekam posetu Ivice Dačića kada odluči da je pogodno vreme“, kazao je Lavrov.

Dodao je da Rusija izražava solidarnost sa srpskim narodom kad je reč o stavu prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine.

„Solidarni smo sa srpskim narodom u njegovom stavu da podržava Rezoluciju 1244 i da poštuje sve one principe oko kojih se usaglasila međunarodna zajednica i koje su odobrile UN“, naveo je.

On se osvrnuo i na reakcije zapadnih zemalja na potpisivanje plana konsultacija ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije, u septembru 2022. godine, za vreme zasedanja Generalne skupštine UN.

„Setite se histerije američkih i evropskih zvaničnika. To se ne leči, to je opsesija sopstvenom veličinom. Velika ‘zlatna milijarda’ diktira svima svoja pravila, do toga s kim da se komunicira, s kim da se potpiše nešto. Stoga se zaista nadam da će srpski narod prevazići trenutnu tešku situaciju“, naveo je.

(Beta)

