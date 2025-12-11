Lavrov: Pod određenim uslovima može doći do nacionalizacije NIS-a, uz saglasnost Rusije

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da pod određenim uslovima može doći do nacionalizacije naftne industrije Srbije (NIS), uz saglasnost Rusije, objavila je agencija Tass.

„U toku je pregovarački proces. Znam da se srpsko rukovodstvo obratilo SAD, jer je upravo njihov zahtev ispunjavalo preduzeće koje je stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije, ali to je specifična karakteristika Amerikanaca“, istakao je Lavrov na okruglom stolu za ambasadore u Moskvi na pitanje ambasadora Srbije Momčila Babića o situaciji sa NIS-om.

On je podsetio da se u međuvladinom sporazumu između Srbije i Rusije govori da ne može doći ni do kakve nacionalizacije bez obostranog saglasja.

„Pod kojim uslovima se može postići saglasnost o nacionalizaciji ili o nekoj drugoj formi rešenja ovog problema? Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da NIS dalje radi, bez obzira na one mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo. Ne znam, time se bavi ministar energetike i odgovarajući ekonomski operateri, kao i kompanije u vama komšijskim zemljama koje su sarađivale sa NIS-om. Ali ne gajim nikakve sumnje da pravednost treba uvek da bude kriterijum. U suprotnom stvaramo precedente za mnoge druge zemlje, a to nikome nije potrebno“, poručio je Lavrov.

NIS je od 9. oktobra pod sankcijama SAD koje traže da u kompaniji nema ruskog vlasništva.

NIS je 2. decembra saopštio da je u Rafineriji nafte Pančevo započeta obustava rada postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo NIS-u.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com