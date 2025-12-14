Lavrov povodom 30 godina Dejtonskog sporazuma: Ključ mira i stabilnosti u BiH

Rusija poziva međunarodnu zajednicu, kao i sve strane u Bosni i Hercegovini (BiH), da podrže Dejtonski sporazum u interesu uspešnog i održivog razvoja BiH i oba njena entiteta, te prosperiteta i blagostanja svih građana ove zemlje i uspostavljanja stabilne bezbednosti na Balkanu, naveo je u autorskom tekstu za Politiku ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

„Rusija, kao stalna članica Saveta bezbednosti UN i odgovorna učesnica u regulisanju situacije u BiH, principijelno i dosledno podržava Dejtonski sporazum i njegove temeljne principe koji predviđaju jednaka prava za tri konstitutivna naroda i dva entiteta sa širokim ovlašćenjima u praksi“, navodi se u tekstu „Slovo i duh” Dejtona, ključa mira i stabilnosti u BiH.

On je naveo i da „nema sumnje da prvi korak ka normalizaciji stanja u BiH treba da bude hitno i bezuslovno zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika (OHR)“.

Samo postojanje takvog „kolonijalnog instrumenta“ u suverenoj državi članici UN u 21. veku je, kako se dodaje, nezamislivo.

„Zapadnjaci, ipak, čine sve što mogu da se suprotstave ukidanju kontrole spolja“, ocenio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, ono što se dešava u BiH daleko je od jedinog primera nepoštovanja međunarodnog prava.

„Tu spada i sabotiranje od strane kijevskog režima i njegovih evropskih kuratora, Berlina i Pariza, sprovođenja Minskog ‘paketa mera’, koji je odobrio Savet bezbednosti UN. Zapadni pokrovitelji Prištine dugi niz godina ignorišu odredbe Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, koja predstavlja temelj za rešavanje kosovskog pitanja i kojom se garantuje teritorijalni integritet Srbije“, napisao je ministar spoljnih poslova Rusije.

On je naveo da se „uočavaju se opasni trendovi povećanja vojnog potencijala i pomeranja ravnoteže snaga na Balkanu“.

„Ubeđeni smo da se isključivo na međunarodnoj pravnoj osnovi Dejtona može postići trajno međuetničko pomirenje u BiH i osigurati stabilnost na celom Balkanu“, navodi se u tekstu Lavrova za Politiku.

Danas se navršavaju tri decenije od postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan četvorogodišnju rat u BiH. Dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Republici Srpskoj se proslavlja kako državni praznik i neradni je da, dok je u Federaciji BiH običan radni dan.

(Beta)

