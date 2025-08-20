Lavrov: Razgovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez stava Moskve ne vodi nikud

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je danas da svaki razgovor o zapadnim bezbednosnim garancijama koje se mogu ponuditi Ukrajini, a ne uzima u obzir stav Moskve, „neće voditi nikud“.

„Zapad savršeno razume da je ozbiljan razgovor o bezbednosnim garancijama bez Rusije utopija, to je put koji ne vodi nikud“, rekao je Lavrov posle razgovora sa svojim jordanskim kolegom u Moskvi.

„Ne možemo prihvatiti da se o pitanjima kolektivne bezbenosti govori bez Rusije“, dodao je Lavrov.

Lavrov je ocenio da Evropljani čine „prilično nespretne pokušaje“ da utiču na stav američkog predsednika Donalda Trampa o sukobu u Ukrajini.

„Za sada mi samo vidimo agresivnu eskalaciju sitauacije i više nespretnih pokušaja promene stava predsednika SAD“, rekao je Lavrov.

Optužio je Evropljane da za sada samo pokušavaju da zadrže SAD u trci za naouržavanje Ukrajine.

On je međutim pozdravio to što „taj potpuno avanturistički, konfliktni i ratoborni stav ne nailazi ni na kakav odjek kod aktuelne američke administracije“, koja prema njemu pokušava da „doprinese eliminaciji dubokih uzroka sukoba“.

Rusija smatra širenje NATO na svoje granice kao egzistencijalnu pretnju i želja Ukrajine da se pridruži toj zapadnoj voljnoj alijansi je jedan od razloga zbog kojih je Kremlj poslao svoje trupe u napad na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Moskva je takođe odbacila svako raspoređivanje evropskog vojnog kontingenta u Ukrajini posle zaključka mira, kao što je predložilo više zemalja EU.

S druge strane Ukrajina insistira na tome da dobije solidne bezbednosne garancije od svojih saveznika da bi odvratila Rusiju od ponovnog napada na zemlju u slučaju da se dogovori mir.

Lavrov je takođe danas ponovio da bi svaki sastanak između ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog trebalo da bude pripremljen sa velikom pažnjom da se takav samit ne bi završio pogoršanjem situacije.

Ministri odbrane NATO za danas su najavili održavanje virtuelnog sastsanka o budućim bezbednosnim garancijama za Kijev. Italijanski admiral Đuzepe Kavo Dragone, predsedavajući Vojnom komitetu NATO, rekao je da će 32 ministra odbrane iz alijanse održati video konferenciju, u vreme kada SAD sprovode diplomatsku inicijativu za okončanje rata u Ukrajini.

(Beta)

