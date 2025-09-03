Lavrov: Rusija traži međunarodno priznanje pripojenih ukrajinskih teritorija

Da bi se osigurao trajan mir Rusija traži da se ukrajinske oblasti čiju aneksiju je Moskva proglasila, međunarodno priznaju kao deo njene teritorije, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu objavljenom.

Ruski predsednik Vladimir Putin tražio je od Kijeva da Rusiji preda četiri ukrajinske oblasti, čiju aneksija je proglašena septembra 2022. godine, pored Krima pripojenog 2014. godine, i da Ukrajina odustane od planova za ulazak u NATO. To su neprihvatljivi uslovi za ukrajinske lidere i njihove zapadne saveznike

Ukrajina traži da se ruska vojska povuče potpuno sa njene teritorije. Rusija je okupirala oko 20 odsto Ukrajine.

„Da bi mir bio trajan nove teritorijalne realnosti koje su se pojavile treba da budu priznate i formalizovane u skladu sa međunarodnim zakonom“, rekao je Lavrov u intervjuu objavljenom na sajtu ruskog ministarstva spoljnih poslova.

Njegov ukrajinski kolega Andrij Sibiga brzo je reagovao na te izjave: „Nova serija starih ultimatuma. Rusija nije promenila svoje brutalne ciljeve i ne pokazuje ni najmanje raspoloženje za značajne pregovore“, napisao je on na društvenim mrežama.

Dodao je da to dokazuje da se „apetit agresora samo povećava kada nije podvrgnut pritiscima i sili“.

„Vreme je da se udari po ruskoj ratnoj mašineriji i uvedu nove oštre sankcije“, dodao je on.

Rusija i dalje traži od Ukrajine da joj prepusti istočnu oblast Donbas (uključujući gradove Donjeck i Lugask) a koja nije potpuno pod njenom kontrolom, ali je spremna da zamrzne konflikt na jugu zemlje duž aktulene linije fronta, saopštila je prošle nedelje Turska, koja je bila domaćin tri runde pregovora između Rusa i Ukrajinaca ove godine u Istanbulu.

Ruska vojska je okupirala oko jedne petine ukrajinske teritorije i Moskva traži pripajanje pet oblasti, istočne oblasti Donjeck i Lugansk, koje formiraju Donbas i južne oblasti Herson i Zaporožje kao i Krim koji je pripojila 2014.

Na pregovorima u Istanbulu ranije ove godine ruski pregovarači su tražili kao preduslov za prekid sukoba da se Ukrajina potpuno odrekne tih teritorija.

Prema Ankari Rusija je ipak umekšala stav nakon nedavnog samita u Aljasci između američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina.

(Beta)

