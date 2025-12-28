Svaki evropski kontingent vojnika raspoređen u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Kako je danas prenela državna novinska agencija TASS, Lavrov je rekao da će Moskva nastaviti „saradnju s američkim pregovaračima na trajnim sporazumima koji se bave temeljnim uzrocima sukoba“.

Lavrov je, bez pružanja dokaza, optužio evropske političare da su vođeni „ambicijama“ u svojim odnosima s Kijevom i da zanemaruju narod Ukrajine, kao i sopstveni narod.

„Nakon promene administracije u SAD, Evropa i Evropska unija postale su glavna prepreka miru“, rekao je Lavrov, dodajući da Evropljani „ne skrivaju svoje namere da se pripreme za rat protiv Rusije“.

Prema rečima ministra, „ambicija evropskih čelnika ih doslovno zaslepljuje: ne samo da su ravnodušni prema Ukrajincima, već se čine jednako ravnodušnima i prema vlastitom stanovništvu“.

