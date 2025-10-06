Lavrov zahvalio Đuriću što je Srbija učestvovala na Interviziji

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko razgovarali su danas u Beogradu o bilateralnoj saradnji, Kosovu i geopolitičkim izazovima.

Bocan-Harčenko predao je na sastanku Đuriću pismo šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, u kojem se zahvalio na učešću predstavnika Srbije na muzičkom takmičenju „Intervizija“, ruska alternativa Evroviziji, sa koje je izbačena zbog invazije na Ukrajinu.

Rusija je krajem prošlog meseca okupila dvadesetak zemalja na Interviziji koja je održana blizu Moskve, promovišući „tradicionalne vrednosti“ i ultramodernu tehnologiju kako bi se suprotstavila Evroviziji čije vrednosti smatra „dekadentnim“. Predstavnik Srbije Slobodan Trkulja zauzeo je 14. mesto na ovogodišnjem takmičenju.

Sledeća Intervizija biće 2026. godine u Saudijskoj Arabiji, najavili su organizatori.

Đurić je rekao na sastanku i govoreći o Kosovu, da sve sagovornike detaljno informiše o jednostranim i eskalatornim potezima prištinskih vlasti, koje za cilj imaju zastrašivanje i otežavanje života Srba na Kosovu, kao i da očekuje da i UNMIK i druge međunarodne organizacije pomognu i ohrabre Srbe da izađu na predstojeće izbore i povrate kontrolu nad lokalnim institucijama u najvećoj mogućoj meri.

Apostrofirao je neophodnost snažnijeg i direktnijeg angažovanja međunarodne zajednice u očuvanju bezbednosti, kao i zaštiti prava i sloboda Srba na Kosovu, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com