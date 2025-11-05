Lazar Stojaković: Štrajk glađu Dijane Hrke je vapaj majke koja traži istinu za svoje dete

Student Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu Lazar Stojaković izjavio je da je štrajk glađu Dijane Hrke vapaj majke koja traži istinu za svoje dete i da je obaveza srpskog društva da je podrži u borbi za istinu i pravdu.

Stojaković je agenciji Beta kazao da vlast u svom odnosu prema Dijani Hrki otkriva neslućene razmene svog zla i mržnje koje seju po srpskom društvu.

„U srpskom jeziku postoji reč za ženu koja izgubi muža, ona se zove udovica. Postoji reč i za dete koje izgubi roditelje, ono se zove siroče. Ali ne postoji reč za majku koja izgubi dete. Ta praznina u našem jeziku najbolje govori da se njen bol ne da ni zamisliti, a kamoli opisati. Koliko god pokušavali, mi njen bol ne možemo da osetimo, možemo samo da mu se poklonimo. Koliko god smo je odvraćali, ona je ostala nepokolebljiva u odluci da ide do kraja. U jednom trenutku čovek shvati da to nije pitanje metode, nego vapaj majke koja traži istinu za svoje dete“, rekao je Stojaković.

U takvoj situaciji jedino što nam preostaje, dodao je, i što je naša obaveza, jeste da budemo uz nju, da joj stavom pokažemo da nije sama i da kao zajednica stanemo iza njenog prava da se izbori za pravdu i istinu.

Komentarišući odnos pristalica vlasti prema Dijani Hrki, Stojaković je ocenio da je aktuelni režim najveća prepreka svemu što bi u Srbiji moglo da se nazove normalnim.

„I ujedno najveća mrlja u savremenoj srpskoj istoriji. Njegov predvodnik nije samo nenadležan, već i nedostojan mesta na kojem se nalazi. Jedna majka, koja već godinu dana vapi za istinom o smrti svog deteta, započinje štrajk glađu da bi saznala istinu, a vlast, bez trunke saosećanja, bez ijednog znaka ljudskosti, umesto odgovora, pušta joj muziku iz šatorskog naselja: ‘Pošla majka da potraži sina…’ Takav slučaj do sada nije zabeležen. U prikrivanju tog zločina koji su počinili svojom bahatošću, otkrivaju neslućene razmene svog zla i mržnje koje seju po srpskom društvu. Oni su istorijski prevaziđeni ljudi“, istakao je student.

Umesto da ispune zahteve Dijane Hrke, naveo je, „vlast šalje ljude iz šatorskog naselja da nas gađaju bakljama i petardama“.

„Zulum i nedostatak emocija kakve su pokazali, imali su i janjičari i dahije krajem 18. i početkom 19. veka prema srpskom narodu“, naglasio je.

Na pitanje koliko je studentski pokret promenio Srbiju u poslednjih godinu dana, Stojaković je rekao da je promena tolika da Srbija više ne liči na sebe, od pre studentskog događanja.

„Nervoza režima i panika koja ih je uhvatila najbolji su dokaz te promene. Srbija je danas pristojnija na ulicama nego u institucijama“, ocenio je.

Komentarišući to što vlast nije ispunila osnovne studentske zahteve, Stojaković je kazao da je vlast u Srbiji na tolikoj stranputici da je nemoguće da se vrati na pravi put.

„Vlast koja se ponaša tako da izmiče svakoj mogućoj logici i kritici ne zaslužuje da bude komentarisana ni u jednom segmentu njenog delovanja. Ako bi ona ispunila te zahteve, onda ona ne bi bila ta vlast kakva želi, hoće i nastoji da bude, bahata, osiona i beskrupulozna. Današnja vlast u Srbiji je na tolikoj stranputici da je nemoguće da se vrati na pravi put, ona je prepreka normalnosti, zato je njena zamena od presudnog značaja za Srbiju“, istakao je.

Stojaković je rekao da današnje organizovanje mitinga pristalica Srpske napredne stranke pred majkom koja traži pravdu za mrtvog sina, predstavlja besmislicu koja vređa inteligenciju svakom normalnom čoveku.

„Ništa ne liči na njih i njihovo obesmišljavanje života u Srbiji kao ta besmislica. U korpusu njihovih besmislica ova zauzima visoko mesto, a kako stvari stoje, i to će oni prevazići. Nemam mašte da zamislim do čega oni sve mogu doći“, zaključio je Stojaković.

(Beta)

