Lazović: Da okupimo sve antirežimske snage i pritisnemo Vučića da raspiše izbore

Kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović izjavio je da je „ključno pitanje u ovom trenutku kako naterati predsednika Srbije da raspiše izbore“ jer će Vučić „na sve načine pokušati da se od izbora sakrije i što duže odlaže odluku“.

„Tri su ključna razloga za to. Jedan je evidentan gubitak podrške i pitanje da li će uspeti da nakradu dovoljno glasova da ga nadomeste, drugi je želja da što duže preko koruptivnih projekata obezbeđuju sebi finansijsku korist i treći razlog je njihov strah od odgovornosti za posledice korupcije“, rekao je Lazović, u intervjuu za NIN.

On je ocenio da je 2025, bila godina velike borbe u kojoj su građani pokazali da su spremni za promene, a vlast da će učiniti sve da promene zaustavi.

„I da su spremni na sve. I na gaženje kolima ljudi, i na prebijanje, i na pretnje silovanjem uhapšenim devojkama, i na razbijanje glava, na pretnje klanjem moje koleginice Biljane Đorđević, sudske procese… Instalirali su i onu tvrđavu Ćacilend, utvrđenje kriminalaca… Meni deluje da mi još nismo videli na šta su oni sve spremni“, rekao je Lazović.

Ali, naglasio je, „ono što je stvarno obeležilo godinu jeste ogromna volja građana da se sve to promeni i da žive u uređenom društvu, u kome, nadam se, više nikad neće biti moguće da na vlasti imamo ljude koji podrivaju javni interes, kojima je stalo samo do sebe, koji onemogućavaju da se društvo razvija“.

„Najviše su trpeli studenti, profesori, prosvetni radnici, novinari, a u poslednje vreme i radnici u kulturi, svako ko se usprotivio vlasti“, naveo je Lazović.

Takođe je rekao da ne veruje Vučiću da će izbora biti naredne godine već „gađa“ proleće 2027. godine, ali se ne miri sa tim jer „svaki dan koji je on duže na vlasti, za Srbiju je problem“

Ne mislim da bilo ko treba da se pomiri sa njegovim datumom“, ukazao je Lazović.

„Ali čini mi se da ova peticija koju prave studenti za raspisivanje izbora nije najbolji način. Naravno, na njima je da urade kako misle da treba, ja se ne bih mešao. Ali ne deluje mi da je to najbolje rešenje“, naveo je.

Dodao je da Zeleno-levi front „poziva na okupljanje svih antirežimskih snaga kako bismo koordinisali svoj nastup“.

„To ne znači učešće na studentskoj listi, to znači da se dogovorimo kako da što bolje izvršimo pritisak na Vučića da raspiše izbore i da se dogovorimo kako da nastupimo na izborima a da na njima pobedimo, uprkos očekivanoj izbornoj krađi, a koju smo videli i u Mionici i Sečnju“, rekao je Lazović.

„Moramo da se dogovorimo i kako da sačuvamo ljude koji se nalaze pod represijom režima, koji su po zatvorima, koji su trpeli različite vrste pritisaka, dobijali otkaze. To su za nas tri ključna pitanja. O tome treba da pričamo svi, i studenti, i partije, i organizacije civilnog društva“, poručio je Lazović.

(Beta)

