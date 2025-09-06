Lazović: Delegacija Evropske zelene partije napustila Srbiju nakon uvreda vlasti

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je da je delegacija Evropske zelene partije napustila Srbiju pod „talasom pretnji, uvreda i ugrožavanja bezbednosti“, koje su došle sa najvišeg državnog vrha, nakon što je ta delegacija sinoć prisustvovala protestu u Novom Sadu.

„I Aleksandar Vučić i Ana Brnabić i različiti funkcioneri Srpske napredne stranke obriši su se na naše evropske goste, nakon što su oni iskazali solidarnost sa građanima Srbije“, rekao je Lazović agenciji Beta na događaju „Prajd meze“, uoči zvaničnog početka Parade ponosa.

On se zahvalio delegaciju Evropske zelene partije što su bili sa njima u Novom Sadu i što su osetili ono što osećaju građani Srbije već više meseci – od suzavca, do policijske represije.

„Drago mi je što je njihova odlučnost da utiču da se promeni stav EU prema režimu Aleksandra Vučića sada još veća. Oni će pokrenuti mehanizme kako bi došli do toga da se utiče na Evropsku komisiju i sve druge institucije da usklade svoj stav sa realnošću – da se u Srbiji sprovodi represija“, kazao je Lazović.

Dodao je da je ZLF dobio uveravanja Evropske zelene partije da Srbiju nisu napustili zbog straha, već potencijalnog ugrožavanja bezbednosti.

Lazović je naveo i da će poslanici ZLF Biljana Đorđević i Dobrica Veselinović u ponedeljak putovati u Strazbur gde će prisustvovati zasedaju Evropskog parlamenta, na kom će se govoriti i o Srbiji, gde će zahtevati da EU jasnije osudi sve što režim radi u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je predstavnike Evropske zelene partije „ološem“ nakon što su prisustvovali protestu u Novom Sadu i time „podržali nasilje“, kao i da će zbog toga biti procesuirani u skladu sa srpskim zakonima.

(Beta)

