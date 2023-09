Lazović: Kako je moguće da BIA ne zna šta se dešava na Kosovu

Poslanik Zeleno levog fronta Radomir Lazović izjavio je danas da mu je žao što u javnosti nema više konkretnih saznanja o onome što se dešavalo u Banjskoj na Kosovu pre dva dana.

On je u intervjuu Danasu rekao da postoji mogućnost da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije znao da će se napad u Banjskoj dogoditi, ali da to onda otvara neka važna nova pitanja.

„Kako je moguće da službe koje u Srbiji apsolutno sve kontrolišu, prisluškuju opoziciju, prate ljude, prave podmetačine i medijske harange i tako održavaju ovu vlast, ne znaju šta se dešava na Kosovu“, upitao je Lazović.

On je dodao da je gotovo nemoguće da se toliko kretanje desi pred nosom BIA, vojske i policije, ali da ako uz sve to predsednik Vučić nije znao da će do ovog napada doći, onda se ovde dešava jedna ozbiljna promena moći i kontrole situacije na severu Kosova.

„Voleo bih da čujem odgovor na pitanje kako je moguće da grupa od 30 naoružanih ljudi, sa ili bez Milana Radoičića, tek tako išeta iz manastira koji je bio okružen kosovskom policijom. Da li Radoičić pregovara i dogovara sa kosovskom stranom stvari i kako je to moguće? Ako su to teroristi koje su opkolili, kako kažu, kako se onda to desi da se oni prosto puste? Ima puno pitanja na koja bi i kosvska strana trebalo da odgovori“, ističe Lazović.

(Beta)

