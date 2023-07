Lazović: Ministar Siniša Mali me u parlamentu nazvao budalom, zbog pitanja o finansijskoj situaciji

Šef poslaničke grupe Zeleno-levi klub Radomir Lazović izjavio je danas da ga je ministar finansija Siniša Mali za skupštinskom govornicom nazvao „budalom“ zbog pitanja koja je uputio, i ocenio da je to „nastavak prakse da se opozicioni poslanici vređaju i da se širi govor mržnje, uvrede i pretnje“.

Lazović je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekao da ga je Mali nazvao „budalom“ zato što je postavljao pitanja o finansijskoj situaciji u zemlji, Zakonu o planiranju i izgradnji, i o temema koje su na dnevnom redu sednice.

„Ministar finansija Siniša Mali, nakon što je na jednoj od prethodnih sednica Dragani Rakić psovao majku i govorio najprizemnije uverede, a opoziciju nazivao izdajničkom i plaćeničkom, danas je mene i građane koji su pokazali poverenje nama kao narodnim poslanicima nazvao budalama“, rekao je Lazović.

On je kazao da je to „neprihvatljiv nastavak govora mržnje“ i podsetio da je dobijao i pretnje da će biti „ubijen za Vidovdan“, nakon čega ga je jedan bivši poslanik Srpske napredne stranke (SNS) sačekao i pokušao da napadne na stepeništu Narodne skupštine.

„Ovo je jedna orkestrirana, široka, dubinska kampanja protiv svakoga ko misli drugačije u našoj zemlji“, kazao je Lazović.

Rekao je da su poslanici u Skupštini Srbije danas saznali da je vlada SNS uspela da zaduži Srbiju „više nego sve vlade zajedno“ pre nje.

„Kao posledica vladanja ljudi koji nas nazivaju budalama, imamo da se preko 350.000 ljudi iselilo, Srbija ima najdužu radnu nedelju a da je ogroman broj ljudi na ivici siromaštva. Jos jedna stvar na kojoj smo šampioni u Evropi su ogromne nejednakosti, Srbija je prva u tome“, rekao je Lazović.

On je kazao da su to sve „vanserijski poduhvati SNS, samo što to nisu uspesi“.

„Za veliku većinu stanovništva poskupelo je sve više nego duplo. Kada postavimo ta pitanja nazivaju nas budalama, kada postavimo pitanja da je životna sredina zagađena, nazivaju nas stranim plaćenicima“, rekao je Lazović.

(Beta)

