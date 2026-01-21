Lazović: Sa poslanicima Evropskog parlamenta razgovaraćemo o trenutnoj situaciji ali i kako dalje

Kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović izjavio je da će sa poslanicima Evropskog parlamenta, koji sutra dolaze u Beograd razgovarati o trenutnoj situaciji i o budućnosti Srbije.

„Sastaće se predstavnici univerziteta, predstavnici cele opozicije, sastaće se studenti, dakle u Srbiji ima alternativa, ima u Srbiji politički važnih ljudi koji žele da se sastanu sa specijalnom misijom“, rekao je Lazović za televiziju N1.

On je rekao da postoje tri celine o kojima će se razgovarati, od kojih je prva trenutno stanje u Srbiji, druga je represija nad građanima koji protestuju, a treća dalji koraci koji treba da se preduzmu.

„Jedno je kakvo je stanje u Srbiji, vladavina prava, sloboda medija, ugrožavanje demokratskih institucija, sve ono što se zapravo i našlo u izveštaju Evropske komisije“, rekao je Lazović.

On je dodao da će se razgovarati i o hapšenjima i pritiscima na ljude koji su protestovali.

„Druga stvar bi bila represija koja se sprovodi nad ljudima koji su protestovali, koji protestuju, koji neće da ćute, dakle to je cela jedna lepeza napada, pritisaka koje ovi ljudi trpe. Otkazi, hapšenja, pritisci pa čak i pretnja silovanjem koje je jednoj od učesnica protesta, studentkinji bilo upućeno od strane Marka Krička i tih ljudi i mi dolazimo do toga zapravo da možemo govoriti ne samo o onome šta je bilo, nego i produbljavanju problema“, rekao je on.

Lazović je ocenio da su i zakoni koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić „produbljivanje problema“.

„Slobodno možemo reći da su Mrdićevi zakoni produbljavanje problema. A koliko su oni bahati je i činjenica da, dok mi sada razgovaramo, stiže vest da je Makro Kričak tužio opozicione poslanike“, dodao je Lazović.

„I treća stvar koju želim da kažem o kojoj ćemo razgovarati koja je jako važna je šta ćemo dalje. Kako dalje da se ponašamo, kako dalje da napravimo pritisak da se raspišu izbori, da ti izbori budu fer koliko je to moguće“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com