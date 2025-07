Lazović: Što hitnije mora doći do koordinacije svih aktera protesta, nema predaje mandata SNS-u

Kopredsednik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović izjavio je danas, komentarišući poziv Narodnog pokreta Srbije (NPS) da svi akteri protesta u Srbiji što pre sednu za sto, da je potrebno da što hitnije dođe do koordinacije delovanja svih aktera protesta.

„Mislim da je to zaista nužno i ako do toga ne dođe – onda svako radi nešto sa strane. Ne mogu da kažem da te borbe nisu važne, sve su one važne, ali zar nije bolje da ih koordinišemo? Da znamo šta su potezi jednih i drugih, da te poteze uskladimo tako da oni daju sinergijski efekat“, rekao je Lazović za televiziju N1 na današnjem protestu u Užicu.

Dodao je da je ZLF više puta zvao na takve razgovore i ponovo uputio apel da dođe do zajedničkog dogovora, uz ocenu da su ključna pitanja – kako naterati predsednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše izbore, potom koji je najbolji put da se pobedi na njima, ako budu raspisani, i na kraju, kako zaštiti građane koji su na udaru režima.

„Za mene, ove tri stvari su ključne o kojima treba da se razgovara. Kako do izbora, šta na izborima i kako zaštiti ljude koji se bore na ulicama“, kazao je Lazović.

Upitan da je ZLF spreman da bojkotuje rad parlamenta, ili da eventualno podnesu ostavke na mesta poslanika, Lazović je kazao da je podnošenje ostavki veoma loša ideja, jer mandati u tom slučaju pripadaju Srpskoj naprednoj stranci (SNS).

„Ja ne planiram ništa da prepuštam SNS-u, neka svi znaju to. Ne pada mi na pamet da im se povlačim bilo gde. Mogu samo da im otimam stvari i mogu samo da se borim protiv njih na sve moguće načine“, dodao je Lazović.

Na pitanje o eventualnoj jednoj studentskoj listi na izborima, Lazović je ponovio stav da o tome treba da se razgovara sa svim akterima protesta.

Govoreći o današnjem protestu u Užicu, Lazović je kazao da mu deluje da su ljudi revoltirani time što su pohapšeni njihovi sugrađani, među kojima je i šef odborničke grupe ZLF u užičkom parlamentu Vladan Sinđić.

„To je potpuno jedan nepotreban pokušaj policije da se zapravo osveti za nešto drugo – to je osveta zbog toga što oni ne ćute i što se bore da se sprovede neka odgovornost“, kazao je Lazović.

Izjavio je da ga ne čudi broj ljudi s obzirom da je leto, dodajući da je „masovnost ogromna i da je Vučić izgubio i legitimitet da upravlja Srbijom, i masovnost“, i uz to izrazio nadu da će se borba nastaviti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com