Lazović: Tražićemo personalizovane sankcije protiv vlasti, vršićemo uticaj na Evropsku komisiju

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je večeras da će opozicija u narednom periodu krenuti da vrši uticaj na Evropsku komisiju kako bi donela odluke kojom bi aktuelnoj vlasti u Srbiji otežala da vrši „represiju i kriminal“, navodeći da će tražiti i personalizovane sankcije za predstavnike vlasti.

„To je jedna velika mera i mi ćemo na njoj raditi. Mi ćemo na njoj insistirati, jer mislimo da postoji i individualna odgovornost poput (predsednice skupštine) Ane Brnabić, (ministra finansija) Siniše Malog, (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića, (načelnika UKP) Marka Krička…“, rekao je Lazović za televiziju N1.

On je ocenio da je najveći protivnik evrointegracija Srbije – vladajuća Srpska napredna stranka (SNS), navodeći da ta stranka „deklarativno govori da je za EU, a ništa ne radi da se to desi“.

Govoreći o najavljenoj misiji Evropskog parlamenta koja dolazi u Srbiju 22. januara, on je rekao da će najvažniji deo biti iznošenje argumenata prema ljudima iz Evropske narodne partije (EPP), čiji je SNS pridruženi član.

„Da predstavimo argumente da oni donesu odluku da sprovedu meru protiv SNS-a i ono što bi mi voleli je da ih izbace iz EPP“, dodao je Lazović.

Upitan šta očekuje od te misije, Lazović je odgovorio da očekuje da predstavnicima te misije bude jasnije šta se dešava u Srbiji, posebno EPP-u.

Dodao je da očekuje da se „nastavi sa ograničavanjem fondova koje je vlast koristila za svoju promociju i slično preko reformske agende“, navodeći da se ništa nije uradilo od uslova za povlačenje sredstava.

„Očekujem da utičemo na EPP da izbaci SNS iz članstva i da direktno učestvuju u rešavanju ove krize, da budu prisutni tu i da vrše pritisak da se taj REM desi i da ne dozvolimo da vlast stalno izokreće da nekim malim pomacima zaseni suštinu da je Srbija odustala od evropskog puta, tu mislim na vlast“, kazao je Lazović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com