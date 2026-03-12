Lazović: Zajedno studenti, partije, građani, civilno društvo, stručnjaci, da bi se Vučić pobedio

Šef poslaničke grupe Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović poručio je da treba stati sa podelama, ujedinti snage i pobediti na izborima.

„Studenti, partije, građani, civilno društvo, stručnjaci, svi su nam potrebni, jer je Vučić spreman na doslovno sve“, rekao je Lazović u intervjuu za nedeljnik Vreme.

Dodao je da Vučić hoće jaz među antirežimskim snagama i da je prvi korak u tome uspešna izolacija studenata od partija.

„Imamo plejadu javnih ličnosti propalih političkih karijera, koje napadaju opoziciju i tako grade ‘legitimitet’ da se približe studentskom pokretu“, rekao je Lazović.

Istakao je da bi sada najefikasnije bilo da postoji jedna lista antirežimskih snaga, a ako do nje ne dođe, da onda više lista deluje kao tim.

Naveo je da ZLF podržava političku artikulaciju studentskog pokreta i poručio da je njihovo pravo da biraju pravac.

„Taj pravac ide desnije nego što bismo voleli, no to je njihov izbor. Ali smatramo da sami ne mogu da pobede, kao što ne možemo ni mi, niti neko treći. Zato pozivamo na koordinaciju, a ne da bismo im se mešali“, objasnio je Lazović.

On je naveo da ZLF nema zvaničnu komunikaciju sa studentskim pokretom, „ali imamo sa ljudima koji su u pokretu, ili su im bliski“ i dodao „znamo se sa ulice“.

Na pitanje da li su probali zvaničnu komunikaciju sa studentima, odgovorio je „iskreno, ne znam kako se ona započinje u ovom slučaju“.

„Ne bih se bavio time koji broj telefona treba da se pozove ili na koju adresu da se zanično piše mejl. Naš stav je da treba barem koordinisati delovanje. Mi smo na protestima od početka, od akcije sa krvavim rukama na vratima Vlade Srbije, koju je ZLF sproveo prvog dana posle pada nadstrešnice. Sada se traži nešto više jer je režim spreman na sve. Moramo da sarađujemo“, poručio je Lazović.

(Beta)

