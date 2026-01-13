Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas da su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbili da se sastanu sa delegacijom Evropske unije (EU) jer „nemaju odgovore na pitanja koja će članovi delegacije postavljati“.

Kako je Lazović rekao za list Nova, da dolazak specijalne misije Evropskog parlamenta u Srbiju ima veliki značaj, a da je činjenica da je Brnabić odbila da se sastane sa delegacijom „diplomatski skandal“.

„I Brnabić i Vučiću je jasno da nemaju odgovore na pitanja koja će postavljati delegacija, zato su i odbili da se sastanu sa njima. Isto tako je Vučić pobegao od samita Evropske unije i Zapadnog balkana jer je znao da ga čeka oštra osuda“, izjavio je Lazović.

Brnabić je izjavila juče da delegacija Evropskog parlamenta dolazi bez poziva, te da se ona neće sastati sa njima pošto će tada biti u Estoniji.

Misija Evropskog parlamenta će biti u Beogradu od 22. do 24. januara, a Vučić će tada biti na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

(Beta)

