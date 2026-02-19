Lazović (ZLF): Da izbori budu što pre, SNS ih odlaže da bi kupila vreme

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović rekao je u sredu uveče da ta stranka traži održavanje izbora što pre i da ih vlast odlaže da bi "kupila vreme" i konsolidovala podršku.

„Spremamo se za izbore, zahtevamo izbore, podržavamo tu ideju da izbori budu što pre“, rekao je Lazović za RTS.

Dodao je da mu se čini da izbori neće biti skoro jer Srpska napredna strnka (SNS) „radi sve da što duže kupuje vreme da bi mogao da se konsoliduje“, ali je ocenio da SNS ipak gubi podršku.

Na pitanje o mogućim koalicijama Lazović je rekao da će odluka o načinu izlaska na izbore biti doneta u dogovoru sa partnerima.

„Naš stav je apsolutna podrška studentima da se politički organizuju. Siguran sam da ćemo sarađivati u ovoj ili onoj meri. Najvažnija nam je pobeda nad ovim režimom“, rekao je Lazović.

U istoj emisji je poslanica SNS Biljana Pantić Pilja poručila da je SNS uvek spremna za izbore i da će izbori „biti kada nadležna institucija donese odluku“.

„Kada su im nuđeni izbori, oni nisu hteli. Hteli su prelaznu vladu, hteli su da vladaju bez izbora“, kazala je Pantić Pilja.

Govoreći o mogućoj rekonstrukcija Vlade, Lazović je doveo u pitanje njen smisao ukoliko će izbori biti za nekoliko meseci, te bi to bilo nelogično i kratkoročno rešenje.

„Čemu onda rekonstrukcija Vlade ako su u oktobru ili novembru, ili kad već, izbori? Šta ćemo sad, na svaka tri meseca da menjamo ministre?“, pitao je Lazović.

On smatra da bi, umesto planirane rekonstrukcije Vlade, bilo bolje da se izbori raspišu odmah.

„Meni je glavno, najvažnije, da Srbiju oslobodimo od kriminalnog režima. I to će biti veliki doprinos opštem boljitku Srbije“, ocenio je Lazović.

Pantić Pilja je naglasila da rekonstrukcija nema nikakve veze sa izbornim ciklusom i da premijer ima pravo da menja članove svog kabineta ukoliko proceni da ne rade u interesu građana.

(Beta)

