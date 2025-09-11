Lazović (ZLF): Dobre vesti iz Evrope o razmatranju dalje podrške režimu u Srbiji i projektu litijuma

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je večeras da najava da će unutar Evropske narodne partije (EPP) i njihove poslaničke grupe u Evropskom parlamentu, čiji je pridruženi član Srpska napredna stranka (SNS), raspravljati o daljoj podršci režimu u Srbiji – dobra vest koja stiže iz Evropske unije (EU).

„Čuli smo da se sada, ne samo u krugovima socijaldemokrata, zelenih ili liberala, već i u krugovima konzervativnih CDU-a i CSU-a, kao i grupacije Evropske narodne partije, koji su bili zaista jedna vrsta političkog kišobrana Aleksandru Vučiću od svih kritika u međunarodnoj javnosti, razgovara da li to treba da se prestane“, rekao je Lazović za televiziju N1.

Dodao je da je ZLF razgovarao sa evropskim strankama, uključujući i one sa kojima ne dele mnogo političkih stavova, koje su „želeli da upozore da je Aleksandar Vučić neko ko je zaista, možemo reći, ubica demokratije u Srbiji“.

„Druge dobre vesti dolaze vezano za litijum. Ja se nadam da smo na tragu nečega dobrog što se tiče litijuma – to je zaustavljanje tih projekata“, naveo je Lazović.

Komentarišući izjavu Boda Vebera, koji je dobar poznavalac prilika i u EU, ali i na Zapadnom Balkanu, da ima utisak da EU još nije spremna na politički preokret prema Srbiji, Lazović je naveo da će, ukoliko je to zaista tako, učiniti sve da dođe do preokreta.

„Ja mislim da smo blizu tako nečega. Dakle, ajde da ja ne budem sad možda previše optimističan iz svoje želje da što pre dođe do promena u Srbiji, da ostavim da gospodin Bodo Veber zaista poznaje stanje stvari, ali zaista mislim da smo blizu. Možda je početak eto toga da se zaista promeni odnos prema Srbiji“, naveo je kopredsednik ZLF.

Govoreći o evroposlanicima koji su došli u posetu Srbiji kako bi videli proteste građana, Lazović je istakao da je to bilo značajno kako bi mogli da prenesu direktno iskustvo sa ulica i kako bi videli šta građani, ali i opozicija traže.

„Tražimo izbore, da izbori budu fer. Tražimo da ti izbori poštuju volju građana. Ta volja građana je pokazana na masovnim protestima. Ova vlasti je potpuno izgubila legitimitet. Ima šest tačaka, a jedna od tih tačaka je i misija koju bi Evropski parlament mogao da pošalje u Srbiju. Druga stvar su sankcije koje traže, a koje su precizne, personalizovane – za ljude iz najvišeg vrha ove države koji su se ogrešili o građane – Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i drugi“, naveo je Lazović.

