Lazović (ZLF): EU parlamentarci znaju da u Srbiji postoji alternativa lažnim evrointegracijama

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je danas da će se proevropske opozicione partije boriti da specijalna misija Evropskog parlamenta bude praćena odgovarajućim nastavkom konkretnih aktivnosti za „rešavanje krize u Srbiji“.

Lazović je za list Danas rekao da je predstojeći sastanak sa delegacijom Evropske unije poruka da oni prepoznaju da u Srbiji postoji „značajna alternativa lažnim evropskim integracijama“.

„Delegacija će se sastati i sa poslanicima antievropske opozicije vlasti u parlamentu, ali će odmah potom imati sastanak sa onima koji se eksplicitno zalažu za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Srbiju ne predstavlja isključivo Srpska napredna stranka (SNS), već ljudi kojima je zaista stalo da postanemo članica Evropske unije što pre. Srbija može postati članica do 2032. godine i to bi bio najveći generacijski iskorak ka uređenom društvu“, naveo je Lazović.

Dodao je da su proevropske opozicione partije u Srbiji nedavno postigle dogovor o koordinaciji aktivnostima prema Evropskoj uniji, a on predviđa blisku saradnju sa specijalnom misijom Evropskog parlamenta koja treba da se „na terenu uveri u stanje demokratije u Srbiji“.

(Beta)

