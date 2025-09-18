Lazović (ZLF): Fizički ćemo braniti one kojima vlast preti ubistvom

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas da je nedopustivo da funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) putem medija najavljuju ubistvo studenta Pavla Cicvarića te dodao da će ZLF „fizički braniti one kojima se preti ubistvom“.

Pozvao je tužilaštvo i policiju da reaguju povodom izjave člana Glavnog odbora SNS Siniše Vučinića koji je na televiziji Informer rekao da će studenti u blokadi ubiti Pavla Cicvarića kako bi izveli narod na ulice, a da će za ubistvo okriviti policiju.

Lazović je na konferenciji za medije u holu Doma Narodne skupštine kazao da se ta partija zalaže i za ukidanje pritvora studentu Bogdanu Jovičiću koji štrajkuju glađu, a uhapšen je polovinom avgusta nakon incidenata ispred prostorija SNS u Novom Sadu a na teret mu se stavlja nasilničko ponašanje.

Po njegovim rečima, ZLF se obratio svim diplomatskim kontaktima koje ima i pozvao međunarodnu javnost da osudi dešavanja u Srbiji.

(Beta)

