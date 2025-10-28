Lazović (ZLF): Građani neće biti nasilni na skupu 1. novembra, vlast spremna na sve

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas da ne očekuje da će građani izazvati incidente na komemorativnom skupu u Novom Sadu, ali da nije siguran šta vlast planira da učini tog dana.

On je za list Danas kazao da su predstavnici vlasti „spremni na sve“ te dodao da su više puta pokažali da ne poštoju žrtve poginule usled pada nadstrešnice.

„Taman kad pomislite da su dotakli dno, oni padnu još niže. Godišnjica stradanja ljudi u Novom Sadu je izuzetno emotivan i težak trenutak za sve građane Srbije. Ukoliko vlast ne pokaže poštovanje i ukoliko to naruši ponovo bi pokazala svoje monstruozno lice, ali to ne bi bio prvi put“, dodao je Lazović.

Studenti u blokadi najavili su skup u Novom Sadu 1. novembra povodom godišnjice stradanja 16 osoba na železničkoj stanici, na koje je pala betonska nadstrešnica.

(Beta)

