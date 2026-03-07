Lazović (ZLF): Imamo jasnu proevropsku alternativu Vučićevoj vlasti

Kopredsednik Zeleno levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je da je nedavni sastanak generalnog sekretara Saveta Evrope (SE) Alana Bersea sa opozicijom, bio i "važna poruka koja govori da Srbija ima jasnu proevropsku alternativu Vučićevoj kriminalnoj vlasti".

„Sastanci na ovom nivou nisu samo tehnička razmena informacija, nego i politička poruka da su argumenti koje iznosimo uvaženi i da su ih najviši zvaničnici, poput generalnog sekretara SE“, rekao je Lazović u intervjuu za list Danas.

„Sada na sve načine treba da vršimo pritisak na režim kako bi im se smanjila mogućnost izborne krađe“, rekao je Lazović.

„Praćenje lokalnih izbora ima i mnogo širi značaj jer se slične malverzacije očekuju i na budućim parlamentarnim izborima. Zato je važno da SE, kao i institucije Evropske unije, nadgledaju ove lokalne izbore i kao neku vrstu najave onoga što će se dešavati na parlamentarnim, na kojima se očekuje da Vučić krađom pokuša da nadomesti gubitak podrške građana“, objasnio je.

„Mi se sami moramo izboriti za promene u Srbiji, ali je dobro da u toj borbi imamo prijatelje, saveznike i partnere, kao što ih sada imamo u EU“, rekao je Lazović

„Takođe je važno i da imamo jasnu viziju kakva je ta budućnost za koju se borimo. Za nas je to članstvo u EU do 2032. i Srbija koja je uređena kao mnoga društva u Evropi“, poručio je Lazović.

(Beta)

