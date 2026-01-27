Lazović (ZLF): Jedva čekamo izbore – samouverenost vlasti je na staklenim nogama

Poslanik opozicionog Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović je danas izjavio da ta stranka jedva čeka izbore, te ocenio da je samouverenost vlasti u pobedu „na staklenim nogama“.

On je u Skupštini Srbije, tokom rasprave o amandmanima na pravosudne zakone kazao da bi, da nije tako, vlast odavno raspisala izbore.

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 15.00 raspravu o amandmanima na pravosudne zakone, ali su se često bavili i drugim temama, uz međusobne optužbe pripadnika vlasti i opozicije.

Poslanik opozicionog Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je rekao da „vreme odgovornosti dolazi“, te pozvao vlast da razmišlja šta će da radi posle izbornog poraza.

Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Milenko Jovanov je izneo suprotan stav u vezi očekivanih izbornih rezultata, te naglasio da na izborima odlučuju građani Srbije, a ne stranci.

Jovanov je kazao i da „dolazi vreme odgvornosti“ ali za one koji su uz pomoć stranaca pokušali da izvedu „obojenu revoluciju“ u Srbiji.

Poslanik NPS Aleksandar Ivanović ocenio je predložene izmene kao poruku vlasti da i dalje kontrolišu sistem.

Ocenio je da će u slučaju usvajanja tih izmena za teritoriju Beograda, o prigovorima na obavezujuće uputstvo i rešenja o supstituciji ubuduće odlučivati glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović, a ne komisija koju formira Visoki savet tužilaštva.

„To je ništa drugo nego slanje vrlo jasne poruke kriminalcima okupljenim oko ‘ćacilenda’, političkoj i tajkunskoj eliti nastaloj na pljačkanju ovog naroda, da vi i dalje kontrolišete sistem“, kazao je Ivanović.

Prema njegovim rečima, to ne tvrdi samo opozicija, tu poruku je vlast dobila i od predsednika države „na rijaliti sednici Vlade tokom vikenda“.

(Beta)

