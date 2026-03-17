Lazović (ZLF): Korist za građane je što predsednik Srbije gubi međunarodnu podršku kojom se hvalio

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović je večeras ocenio da je oštrija kritika Evropske unije prema vlasti u Srbiji "korist za njene građane".

On je za televiziju N1 kazao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić gubi međunarodnu podršku kojom se hvalio i da se pokazalo da međunarodnu podršku imaju građani.

„Imali smo vrlo jasnu podršku Evropskog parlamenta građanima u borbi za funkcionalnu državu, a ono što se sada dešava je veliko zaoštravanje (stavova) koje dolazi kontinuirano“, kazao je Lazović.

Povodom današnjeg predstavljanja u Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta (AFET) u Briselu nacrta godišnjeg izveštaja o Srbiji u kojem se izražava zbrinutost zbog sve dublje političke krize u zemlji, Lazović je kazao da se vidi da „Srbija nije na putu ka EU, već igra trostruku igru Aleksandra Vučića ne bi li pokušao da sačuva vlast“ i dodao da je to „realna kritika stanja u Srbiji“.

Građani, istakao je Lazović, imaju korist od kritike EU prema vlastima u Srbiji.

„Građani imaju (kao korist) gubitak međunarodne podrške Vučiću. To je jedna karta na koju je on dosta igrao, kojom se dosta hvalio, da ima prijatelje u Evropi. Sad se pokazalo da građani Srbije imaju prijatelje u Evropi „, rekao je Lazović.

„Nama“ – kazao je Lazović „od Evrope treba da kaže kakvo je stanje, da upute političku podršku građanima, da ne podržavaju autoritarni režim i da budu vetar u leđa promenama koje se dešavaju u Srbiji“.

Komentarišući navode da su u Srbiji i studenti ideološki podeljeni, Lazović je istakao da je to karakteristika demokratskog društva.

„Želeći da postoji demokratija, želimo da postoje i različita mišljenja. Ja sada mogu da budem nezadovoljan što neko ne misli kao ja, ali ne mogu to da mu zabranim“, smatra on.

Lazović je ocenio da Srbija može do 2032. da postane članica EU ukoliko vlast bude smenjena na narednim izborima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com