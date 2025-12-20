Lazović (ZLF): Na protestu u Novom Pazaru pružićemo podršku studentima i prosvetnim radnicima

Kopredsednik Zeleno levog fronta (ZLF) Radomir Lazović je danas kazao da će poslanici i aktivisti te stranke biti u nedelju, 21. decembra u Novom Pazaru „i zbog borbe za očuvanje univerziteta i kao podrška studentima i prosvetnim radnicima koji su na udaru režima“.

„Za nas je izuzetno važno da podržimo vrednosti tolerancije, poštovanja i solidarnosti koje su obeležile proteste studenata i građana Novog Pazara i prevazišle međuetničke i verske podele ujedinjujući nas sve u borbi za slobodu“, kazao je on za agenciju Beta.

Građanima će se pridružiti Lazović i kopredsednici ZLF Biljana Đorđević kao i narodni poslanici Natalija Stojmenović i Dobrica Veselinović, pokrajinska poslanica Tamara Maksić, zajedno sa članstvom i simpatizerima i iz drugih krajeva Srbije.

„Ali, nismo samo u toku protesta tu, naši narodni poslanici i aktivisti prisutni u Novom Pazaru mesecima unazad gde grade mrežu podrške borbi protiv naprednjačke okupacije“, izjavio je Lazović.

(Beta)

