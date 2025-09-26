Lazović (ZLF) o NIS-u, izmenama zakona, Negotinu, studentima

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović kazao je da su sankcije SAD Naftnoj industriji Srbije (NIS) koje će stupiti 1. oktobra, „krah spoljne politike“ Srbije.

„Srbija mora da bira strateški pravac zato što je okrenuta Evropskoj uniji, mi moramo da nađemo način da se što pre približimo članstvu u EU što se neće desiti sa predsednikom Aleksandrom Vučićem“, kazao je Lazović za televiziju N1.

Naveo je da će na predstojećoj sednici Skupštine Srbije biti reči o zakonima koji su važni za izborne uslove – o biračkom spisku, o Savetu Regulatornog tela za elektronske medije i o projektu EKSPO.

„Meni deluje da će ova sednica biti jedna od najvažnijih i da bi nam trebala zajednička koordinacija i podrška poslanicima koji će iznositi svoje argumente protiv promena“, rekao je on.

Kazao je i da ZLF nema predstavnika na zajedničkoj listi opozicije za lokalne izbore u Negotinu jer tamo nema svoj odbor, ali „nismo imali ni u Zaječaru, ni u Kosjeriću, a saradnja je bila jako dobra“.

Lazović je ocenio da studenti u blokadi nisu odbili razgovor sa opozicijom, već da je to njihova taktika.

„Oni će odlučiti, ostavljam njima pravo da o tome odlučuju i njihovoj listi koju pripremaju, mislim da je dobro da se koordinišu napori, bolje je kada se razgovara“, izjavio je Lazović.

(Beta)

